CATS Academy Boston cấp học bổng toàn phần

Để tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam du học trung học tại Mỹ, CATS Academy Boston, trường trung học nội trú uy tín tại thành phố Boston, dành tặng nhiều suất học bổng Merit và IVY toàn phần. Học bổng áp dụng từ thời điểm nhập học đến khi tốt nghiệp.

Ông Cao Quốc Việt - đại diện tuyển sinh, thầy Ben Bonaventura - Hiệu trưởng trường CATS Academy Boston cùng cùng ba đơn vị du học đối tác sẽ có buổi phỏng vấn học bổng vào các ngày 5/3, 20/3 và 27/3.

*Độc giả đăng ký tham gia tại đây*

Khuôn viên trường CATS Academy Boston.

Thành tích của học sinh Việt Nam tại CATS Academy Boston

Năm 2020, hai học sinh Việt Nam đã xuất sắc nhận được học bổng 100% IVY: Nguyễn Anh Khôi và Nguyễn Duy Khang. Điểm chung của 2 học sinh là có kết quả học tập ấn tượng, tiếng Anh xuất sắc, sở hữu nhiều thành tích hoạt động ngoại khóa và hoạt động xã hội.

Sau khi đạt được học bổng IVY Scholarship 2020, Anh Khôi chia sẻ: "Trường CATS Academy Boston là môi trường tốt nhất để em khám phá mọi khả năng của bản thân".

Duy Khang cũng cho biết: "Em chọn trường CATS bởi trường nằm tại Boston. Em tin rằng việc theo học tại bang Massachusetts sẽ là một ưu điểm tốt để em vào được các Đại học danh giá thuộc nhóm IVY League như MIT và Harvard". Xem thêm về chia sẻ của Anh Khôi và Duy Khang tại đây.

Trước đó, vào năm 2019, học bổng IVY danh giá từ trường CATS Academy Boston cũng có sự góp mặt của một bạn học sinh Việt Nam - Nguyễn Thu Hằng. Chỉ sau 2 năm học tập tại trường CATS Academy Boston, Thu Hằng đã sáng lập ra chương trình liên kết giữa trường CATS Academy Boston và Đại học Harvard nhằm giúp học sinh cùng trường có cơ hội luyện thi SAT với sinh viên trường Đại học Harvard.

Các bạn học sinh trường CATS Academy Boston tham gia phiên họp giả định Liên Hiệp Quốc tại Đại học Harvard.

CATS Academy Boston có thành tích đầu ra xuất sắc: Hơn 70% học sinh đạt học bổng Đại học với tổng giá trị là 13 triệu USD giai đoạn từ 2014-2020; Trung bình mỗi học sinh nhận được thư mời nhập học từ bốn trường đại học.

Trong năm 2020, học sinh Nguyễn Lê Đông Hải đã được 21 trường đại học nhận và cấp học bổng, trong đó có Đại học Yale - NUS, Đại học Georgetown và Đại học Toronto cấp học bổng toàn phần, lần lượt trị giá 6,8, 5,2 và 4,2 tỷ đồng.

Trong 2 năm học tại CATS Academy Boston, chàng trai Quảng Ngãi đã học 9 môn nâng cao Advanced Placement (AP) để tích lũy tín chỉ đại học ngay khi còn ở bậc trung học. Ngoài ra, Đông Hải còn đạt 1520/1600 điểm SAT, duy trì điểm học vượt cấp luôn ở mức 3.9/4.0.

Đông Hải còn đồng sáng lập Global Association of Economics Education (GAEE), tổ chức giáo dục phi lợi nhuận hoạt động tại nhiều quốc gia.

Dưới sự lãnh đạo của chàng trai Việt, GAEE được Bộ Ngân khố Mỹ chứng nhận là tổ chức phi lợi nhuận, được Liên Hiệp Quốc, Google, Amazon, World Economics Association, AIESEC hỗ trợ và hợp tác.

Từ một dự án chỉ hơn chục thành viên, đến nay mạng lưới GAEE đã có hơn 1.000 người tại 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những đóng góp của nam sinh trong lĩnh vực giáo dục kinh tế nhận được sự chú ý của Hoàng gia Vương Quốc Anh. Tháng 8/2019, Hải trở thành một trong những người trẻ tuổi nhất giữ chức vụ Ủy viên (Fellow) tại Hiệp hội Hoàng gia RSA.

Lợi thế của trường CATS Academy Boston

Luyện thi SAT/ACT miễn phí, tham gia chương trình học nâng cao lấy tín chỉ đại học AP: Tại CATS Academy Boston, học sinh được tham gia lớp luyện thi TOEFL và SAT/ACT miễn phí tích hợp trong thời khóa biểu. Chương trình học bao gồm 121 môn, trong đó 25 môn học danh dự, 29 câu lạc bộ ngoại khóa và thể thao giúp học sinh tận dụng để hoàn thiện năng lực và giá trị bản thân.

Trường cung cấp 21 khóa học nâng cao AP dành cho học sinh khá giỏi, giúp học sinh có cơ hội tích lũy tín chỉ đại học ngay khi còn ở bậc trung học.

Ngoài ra, CATS Academy Boston còn có chương trình liên kết với trường Đại học Y dược Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences (MCPHS) giúp học sinh tham gia khóa học liên kết và lấy trước tín chỉ Đại học về Y khoa.

Chương trình trung học chuyên về nghệ thuật: Đối với học sinh yêu thích Nghệ thuật, CATS Academy Boston liên kết với trường nghệ thuật Cambridge School of Visual & Performing Arts (Anh) để giảng dạy và cấp bằng trung học chuyên về nghệ thuật.

Học sinh được phân bổ thời gian như sau: Tham gia chương trình học chính khóa vào buổi sáng và tới chương trình học nghệ thuật với sự hỗ trợ 1-1 từ giáo viên vào buổi chiều. Lịch trình này giúp học sinh phát triển các hồ sơ nghệ thuật (portfolio).

Một trong những thành tựu tiêu biểu của học sinh trường CATS là giành giải quán quân trong Cuộc thi Nghệ thuật Quốc hội thường niên với tác phẩm mang tên My Pursuit’ của học sinh Seoyeon Kim. Tác phẩm nghệ thuật đoạt giải được treo tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ trong thời gian một năm.

Từ năm 2014 đến nay, hơn 150 học sinh trường CATS Academy Boston được nhận vào top 50 các trường Đại học Nghệ thuật tốt nhất thế giới như trường Parsons School of Design, University of the Arts ở London, School of the Art Institute of Chicago.

Tác phẩm My Pursuit’ của học sinh trường CATS Academy Boston giành giải quán quân trong Cuộc thi Nghệ thuật Quốc hội thường niên.

Chương trình tư vấn đại học chi tiết và bài bản: Chương trình được vận hành bởi một đội ngũ chuyên viên tư vấn đại học làm việc toàn thời gian và cung cấp cho học sinh ngay ngày đầu nhập học.

Từ lớp 9 đến 12, các chuyên viên tư vấn giúp học sinh chọn lựa môn học chính khóa, môn học tự chọn, hoạt động ngoại khóa, thể thao và hoạt động xã hội để phát triển toàn diện. Từ đó, học sinh có nền tảng để đăng ký vào các trường đại học tốt.

Các chuyên viên cũng hướng dẫn viết bài luận, hoàn tất hồ sơ nộp đơn vào đại học, hướng dẫn phỏng vấn xin học bổng.

Điều kiện học tập, ăn ở thuận lợi, phát triển toàn diện: Khuôn viên của trường rộng 8 ha với đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại như phòng thí nghiệm, âm nhạc kịch nghệ, hội họa, sân bóng đá, sân bóng rổ...

Ký túc xá của trường nằm bên trong khuôn viên trường với 4 tòa nhà riêng biệt gồm 450 phòng. Tất cả phòng đều kèm nhà vệ sinh riêng, trong đó có 400 phòng đơn và 50 phòng đôi dành cho hai người. Trong đợt Covid-19, trường bố trí một tòa nhà ký túc xá để làm khu vực cách ly cho học sinh mới đến trường trong thời gian yêu cầu cách ly của bang. Độc giả xem thêm về cách phòng Covid-19 của trường CATS Academy Boston tại đây.

Nhật Lệ

Ảnh: CATS Academy Boston