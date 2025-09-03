Cát tràn ngập cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Sau mưa lớn, cát từ khu vực dân sinh tràn xuống che lấp khoảng 100 m mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Liêm, Bình Thuận cũ), gây kẹt xe nhiều giờ.

Khoảng 22h ngày 2/9, nước cuốn theo đất cát bất ngờ đổ xuống mặt đường hướng Nam - Bắc, phủ dày nửa mét, chặn hoàn toàn lối đi. Cảnh sát giao thông cùng đội tuần đường đặt cảnh báo từ xa, đồng thời cấm lưu thông hướng Nha Trang - TP HCM tại nút giao Ma Lâm.

Đơn vị quản lý cao tốc tổ chức lực lượng dọn cát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khuya 2/9. Ảnh: Nguyễn Tư

Các xe từ Phan Rang vào được hướng dẫn đi theo quốc lộ 28, nhập lại cao tốc tại nút giao Ba Bàu (Hàm Thuận Nam) để tránh ùn tắc.

Đơn vị quản lý tuyến - Công ty cổ phần ĐTXD 886 Thành Nam - đã huy động lực lượng ngăn dòng nước, thu dọn đất cát. Đến 1h15 sáng nay, giao thông qua đoạn này được khôi phục sau hơn 3 giờ tê liệt.

CSGT tạm đóng cao tốc tại nút giao Ma Lâm, giữa khuya. Ảnh: Nguyễn Tư

Theo báo cáo ban đầu, lượng cát tràn xuống không phải do sạt lở núi mà xuất phát từ bãi tập kết lớn phía trên khu dân cư. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, thông xe từ tháng 5/2023, là một đoạn của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, sẽ được mở rộng lên 6 làn, tốc độ thiết kế 120 km/h. Đây là trục giao thông quan trọng kết nối Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, TP HCM.

Hướng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đồ họa: Đăng Hiếu

Việt Quốc