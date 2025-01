Carrie Underwood hát ở lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

MỹCarrie Underwood - quán quân American Idol 2005 - hát "America the Beautiful" tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump ở Washington.

Carrie Underwood biểu diễn tại lễ nhậm chức của ông Donald Trump Carrie Underwood thể hiện bài hát "America the Beauty". Video: X/ Nick Sortor

Ngày 20/1 (giờ địa phương), sự kiện diễn ra trong nhà mái vòm Rotunda của điện Capitol, thủ đô Washington. Ca sĩ Carrie Underwood xuất hiện sau phần tuyên thệ của tổng thống và phó tổng thống thay vì trước đó như kế hoạch ban đầu. Bản nhạc nền dường như bị lỗi, không thể phát nên Underwood quyết định hát không nhạc. Trước khi cất giọng, cô nói với các khách mời: "Nếu bạn thuộc lời, hãy hát giúp tôi". Sau tiết mục, cô bắt tay cựu tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump rồi rời đi.

Pha xử lý của Carrie Underwood hiện nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội. Một tài khoản X nhận xét: "Cách cô ấy ứng biến khá giống tinh thần nước Mỹ. Khi bạn đối mặt khó khăn, bạn không bao giờ bỏ cuộc và tiếp tục tiến về phía trước một cách tự hào".

Truyền thông Mỹ đưa tin Carrie Underwood gia nhập đội hình nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình hôm 13/1. Trên Today tuần trước, cô cho biết: "Tôi yêu đất nước của chúng ta, rất vinh dự khi nhận lời mời biểu diễn cho lễ nhậm chức và trở thành một phần nhỏ của sự kiện lịch sử này".

Carrie Underwood hòa giọng cùng tất cả khách mời tham dự sự kiện. Ảnh: Reuters

Carrie Underwood sinh năm 1983, được nhiều người yêu thích sau khi cuộc thi American Idol năm 2005. Sau chương trình, cô ghi dấu ấn với đĩa nhạc đầu tay Some Hearts, thành công với loạt sáng tác trong đó như Jesus, Take The Wheel và Before He Cheats. Đến nay, cô phát hành chín album phòng thu và một tuyển tập các bản hit, nhận tám giải Grammy.

Suốt 20 năm sự nghiệp, Underwood ít khi thể hiện quan điểm chính trị. Trò chuyện trên TV Guide năm 2008, cô cho biết không công khai ủng hộ bất kỳ chính trị gia vì không muốn người hâm mộ bỏ phiếu cho họ chỉ vì cô. Trên Guardian năm 2019, ca sĩ nói cảm thấy khó chịu khi bị nhiều người "đóng khung lập trường chính trị", nói cố gắng tránh xa lĩnh vực này nếu có thể.

Tuy nhiên, việc Underwood nhận lời mời hát tại điện Capitol khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng. Trên mạng xã hội khi đó, vài tài khoản nói sẽ ngừng thích nhạc của ca sĩ vì cô ủng hộ ông Trump. Nhiều cá nhân thuộc cộng đồng LGBTQ+ bày tỏ thất vọng với Underwood vì trước đây cô từng lên tiếng bảo vệ hôn nhân đồng giới, giờ đứng về phía "người đàn ông muốn xoá bỏ quyền của người đồng tính". Dù vậy, vẫn có một số fan và người nổi tiếng bênh vực cô.

Ngoài Carrie Underwood, chương trình còn có hai nghệ sĩ khác. Trước tiết mục của cô, giọng ca opera Christopher Macchio, 47 tuổi, trình diễn ca khúc Oh, America trong lúc ông Donald Trump và các nhân vật chủ chốt của nhiệm kỳ cũ tiến vào khu vực làm lễ. Macchio cũng là người đảm nhận vai trò hát quốc ca khép lại sự kiện. Ca sĩ Lee Greenwood, 83 tuổi, tham gia với bài hát God Bless the U.S.A. Trước đây, Macchio và Greenwood nhiều lần biểu diễn trong các chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2024.

Carrie Underwood biểu diễn tại lễ nhậm chức của ông Donald Trump Christopher Macchio phô diễn giọng ca nội lực tại sự kiện. Video: PBS NewsHour

Những cái tên còn lại như ban nhạc Village People, rapper Nelly và nhiều giọng ca khác dự kiến xuất hiện trong ba Dạ tiệc vào tối cùng ngày. Hôm 19/1, tân Tổng thống tổ chức chương trình gặp gỡ người ủng hộ tại nhà thi đấu Capital One Arena, Washington. Village People và Lee Greenwood cũng góp mặt cùng hai ca sĩ Billy Cyrus và Kid Rock.

Trong lễ nhậm chức ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump năm 2017, á quân America's Got Talent 2010 - Jackie Evancho - là người hát quốc ca, còn dàn hợp xướng Mormon Tabernacle thể hiện bài hát America the Beautiful. Thời điểm đó, đội ngũ của ông gặp khó khăn trong việc mời nghệ sĩ tham dự do nhiều sao e ngại sự phản đối của fan dành cho ông.

Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 47 diễn ra vào ngày thứ hai nhưng các hoạt động ngoài lề khởi động từ ngày 18/1. Ông Trump sẽ có ngày làm việc trọn vẹn đầu tiên ở cương vị tổng thống vào ngày 21/1, bắt đầu với một buổi lễ cầu nguyện cho đất nước.

Phương Thảo (theo Fox News)