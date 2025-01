Kid Rock hát ở lễ nhậm chức của ông Donald Trump

MỹCa sĩ Kid Rock hát bài "Sweet Home Albama", "We The People" tại chương trình chào mừng lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump ở Washington.

Hôm 19/1 (giờ địa phương), nghệ sĩ Kid Rock, 54 tuổi, khuấy động không khí nhà thi đấu Capital One Arena - nơi tổ chức mít tinh của tổng thống Mỹ đắc cử - với ca khúc mở màn Sweet Home Alabama (2007). Anh tiếp tục trình diễn nhiều sáng tác, trong đó có bản hit We The People (2022) nổi bật với câu: "We all bleed red, brother, listen to me. It's time for love and unity (Hãy nghe tôi, chúng ta đều chảy chung dòng máu đỏ, cùng là anh em. Đã đến lúc tất cả yêu thương và đoàn kết với nhau)".

Kid Rock biểu diễn We the People Nghệ sĩ biểu diễn ca khúc "We The People" tại sự kiện mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump. Video: X/ Maga Kitty

Kid Rock nổi tiếng là người ủng hộ lâu năm của ông Trump, được báo chí Mỹ gọi là "một trong những bạn thân" của tổng thống Mỹ đắc cử. Trước khi đến buổi lễ, ca sĩ tham gia chương trình Fox & Friends Weekend, nhận xét tinh thần của nước Mỹ và Hollywood sẽ thay đổi sau khi ông Trump đắc cử. "Tôi cảm thấy đất nước như có sự tái sinh", anh cho biết.

Cùng buổi phỏng vấn, ca sĩ nhận định từ khi ông Trump thắng cử vào tháng 11/2024, giới Hollywood dường như chấp nhận ông như nhà lãnh đạo của đất nước, ít e ngại việc công khai ủng hộ ông hơn. "Mọi người thấy thành tựu của ông ấy trong nhiệm kỳ đầu tiên. Và khi bạn thực sự nhìn vào các con số và thực tế, cũng như hiểu những điều tuyệt vời đó, mọi thứ chỉ có thể tốt hơn từ đây. Cảm giác này đang lan tỏa khắp nơi", Kid Rock nói thêm.

Kid Rock sinh năm 1971, tên thật là Robert James Ritchie. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm rapper người Mỹ nổi tiếng với phong cách âm nhạc kết hợp giữa các thể loại rap, heavy metal và rock đồng quê. Anh là chồng cũ của sao Baywatch Pamela Anderson. Cả hai kết hôn năm 2006 và ly hôn sau một năm.

Ngoài Kid Rock, buổi mít tinh có sự xuất hiện của các nghệ sĩ khác như Billy Ray Cyrus - bố của Miley Cyrus, ca sĩ nhạc đồng quê Lee Greenwood. Ban nhạc The Village People cũng góp mặt với bản hit Y.M.C.A - ca khúc thường được ông Trump sử dụng trong các chiến dịch tranh cử từ năm 2018.

The Village trình diễn YMCA Tổng thống Donald Trump nhảy cùng các thành viên nhóm nhạc, vỗ tay theo giai điệu của "Y.M.C.A". Video: PBS Newshour

Hoạt động thuộc chuỗi sự kiện dài bốn ngày của ông Donald Trump, từ ngày 18 đến 21/1. Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 47 sẽ diễn ra vào ngày 20/1 (giờ địa phương). Theo CBS News, chương trình năm nay có nhiều ca sĩ tham gia như quán quân American Idol 2005 - Carrie Underwood, nghệ sĩ opera Christopher Macchio, Lee Greenwood, nhóm The Village People, ca sĩ Jason Aldean, Rascal Flatts, Parker McCollum, Gavin DeGraw, rapper Nelly và một số dàn hợp xướng.

Theo kế hoạch, Underwood hát bài America the Beauty trước khi ông Trump tuyên thệ, Macchio đảm nhận hát quốc ca để kết thúc chương trình. Những nghệ sĩ khác trình diễn trong các buổi tiệc sau đó.

Trong lễ nhậm chức ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump năm 2017, á quân America's Got Talent 2010 - Jackie Evancho - là người hát quốc ca, còn dàn hợp xướng Mormon Tabernacle thể hiện bài hát America the Beautiful. Thời điểm đó, đội ngũ của ông gặp khó khăn trong việc mời nghệ sĩ tham dự do nhiều sao e ngại sự phản đối của fan dành cho ông.

Phương Thảo (theo Fox News, CBS News)