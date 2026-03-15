Carrick ủng hộ mục tiêu Man Utd vô địch Ngoại hạng Anh 2028

AnhHLV tạm quyền Michael Carrick tin rằng Man Utd có thể cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh trong hai năm tới, theo tham vọng của ban lãnh đạo CLB.

Mùa 2024-2025, Man Utd kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí 15, thành tích thấp nhất kể từ khi xuống hạng năm 1974. Tuy nhiên, cố vấn thể thao Dave Brailsford vẫn tự tin vào kế hoạch "Mission 21" hướng tới danh hiệu vô địch quốc gia thứ 21 vào dịp kỷ niệm 150 năm thành lập CLB năm 2028.

HLV Michael Carrick trò chuyện với Benjamin Sesko sau trận Man Utd thắng Crystal Palace 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 1/3/2026. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo trước trận gặp Aston Villa ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, Carrick thừa nhận việc cạnh tranh chức vô địch không thể diễn ra ngay lập tức nhưng tin Man Utd có thể hoàn thành kế hoạch "Mission 21".

"Không thể chỉ nói rằng điều đó sẽ xảy ra rồi mặc nhiên cho rằng nó sẽ thành hiện thực. Cần rất nhiều nỗ lực và sự chuẩn bị từ các cầu thủ để đạt được điều đó", ông nói. "Đua vô địch rất khó, nhưng toàn đội chắc chắn đang hướng tới mục tiêu này. Man Utd từng ở vị trí đó trong quá khứ và muốn trở lại, dù con đường phía trước không hề đơn giản".

Từ khi Carrick thay thế Ruben Amorim, Man Utd thi đấu khởi sắc, thắng 6 qua 8 trận, qua đó vươn lên thứ ba Ngoại hạng Anh với 51 điểm - nhiều hơn chín điểm so với cả mùa trước.

Trước cuộc đối đầu Aston Villa - CLB cũng đang có 51 điểm, Carrick cho biết Man Utd đang sẵn sàng đối mặt với áp lực trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Nhà cầm quân người Anh nhắc lại trận thua Newcastle 1-2 như bài học và xem đây là điều khó tránh khỏi ở một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi luôn phải trải qua những bài kiểm tra", ông nhấn mạnh. "Điều quan trọng là phản ứng sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua. Cả đội phải giữ động lực và tiếp tục tiến lên. Hầu hết các đội đều trải qua điều đó. Quan trọng là nhìn nhận đúng tình hình để cải thiện. Những trận gần đây giúp chúng tôi có thêm nhiều sự tự tin về khả năng và cách chơi của mình".

Về lực lượng, tiền vệ Mason Mount có thể trở lại sau hai tháng nghỉ thi đấu, trong khi Patrick Dorgu, Lisandro Martínez và Matthijs de Ligt vẫn vắng mặt vì chấn thương. Sự thiếu vắng hai trung vệ chủ chốt phần nào được bù đắp nhờ phong độ ổn định của Harry Maguire - trung vệ 33 tuổi đã đá chính mọi trận kể từ khi Carrick nắm quyền.

"Harry đang chơi rất tốt. Cách đây không lâu cậu ấy phải nghỉ dài hạn vì chấn thương, nhưng khi chúng tôi đến, cậu ấy lập tức trở lại đội hình", Carrick ca ngợi cầu thủ đồng hương, xem kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của Maguire là yếu tố quan trọng ở hàng thủ. Ông cũng kỳ vọng trung vệ người Anh sẽ được HLV Thomas Tuchel triệu tập cho World Cup 2026.

Hồng Duy (theo Daily Mail)