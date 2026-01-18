Carrick: 'Thắng Man City phải là điều bình thường với Man Utd'

AnhHLV tạm quyền Michael Carrick kêu gọi cầu thủ Man Utd duy trì chuẩn mực thi đấu như khi hạ Man City 2-0, thay vì coi màn trình diễn thăng hoa ở derby Manchester chỉ là khoảnh khắc bùng nổ nhất thời.

Trong trận ra mắt của Carrick trên cương vị HLV tạm quyền, Man Utd áp đảo Man City suốt 90 phút gần như hoàn hảo. "Quỷ Đỏ" dứt điểm 11 lần với 7 cú trúng đích - so với 7 và 1 của CLB cùng thành phố. Dù bị khước từ ba bàn vì lỗi việt vị, Man Utd vẫn thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu.

HLV Michael Carrick ăn mừng sau trận Man Utd thắng Man City 2-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh hôm 17/1. Ảnh: AMA

Sau trận, Carrick cho rằng thử thách lớn nhất với Man Utd lúc này là tái hiện phong độ đó ở những trận tiếp theo, bắt đầu bằng chuyến làm khách tới sân Emirates của Arsenal ngày 25/1.

"Đó chính là thách thức, và tôi muốn nó trở thành một phiên bản bình thường của đội bóng", Carrick nói. "Chúng tôi hiểu rằng không phải lúc nào cũng có cảm xúc và bầu không khí như hôm nay, nhưng vẫn có những tiêu chuẩn và kỳ vọng mà chúng tôi phải tự đặt ra cho mình".

Theo nhà cầm quân người Anh, sự ổn định mới là chìa khóa cho thành công lâu dài. "Tính nhất quán là yếu tố quyết định. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ đi đúng hướng. Đây là điều chúng tôi phải tìm ra", ông nhấn mạnh.

Dù thi đấu áp đảo, Carrick thừa nhận Man City luôn là đối thủ đặc biệt nguy hiểm với chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua, khiến diễn biến trận đấu khó lường. "Nhưng cách các cầu thủ thể hiện, từ chuyên môn đến kiểm soát cảm xúc, thực sự rất ấn tượng. Họ đã làm rất tốt và đây là nền tảng quan trọng để toàn đội xây dựng cho chặng đường phía trước", ông bày tỏ.

Kết quả 2-0 hôm qua chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng của Man Utd dưới thời Ruben Amorim và Darren Fletcher, đồng thời chỉ là lần thứ hai kể từ năm 2020 họ thắng Man City trên sân nhà trong trận derby.

"Đây rõ ràng là một khởi đầu rất tuyệt vời", Carrick nói thêm. "Trước trận, ban huấn luyện đều cảm nhận các cầu thủ đang ở trạng thái tốt. Chúng tôi hài lòng với quá trình chuẩn bị, cả về chuyên môn lẫn tinh thần".

Bryan Mbeumo (phải) mừng bàn mở tỷ số cùng Amad Diallo. Ảnh: AFP

Bàn mở tỷ số của Man Utd đến từ pha phản công hoàn hảo, khi Bruno Fernandes bứt tốc rồi chọc khe cho Bryan Mbeumo sút chân trái một chạm chéo góc hạ thủ môn Gianluigi Donnarumma.

"Đó là một cơ hội phản công rõ ràng. Tôi thấy khoảng trống lớn phía trước và chỉ việc bứt tốc. Bruno chuyền bóng hoàn hảo", Mbeumo nói với MUTV. Bàn thắng này là pha lập công thứ tám của tiền đạo người Cameroon từ đầu mùa, ngay sau khi trở về từ Cup châu Phi.

Tiền đạo 26 tuổi cho biết đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất kể từ khi cập bến Man Utd. "Ghi bàn tại Old Trafford là điều không thể tin nổi", anh bày tỏ. "Derby Manchester lại càng đặc biệt hơn. Chúng tôi đã tận dụng rất tốt nguồn năng lượng từ người hâm mộ hôm nay".

Trung vệ Lisandro Martinez thì tiết lộ Carrick đã yêu cầu toàn đội tận dụng tối đa sự cổ vũ của khán giả Old Trafford. "Không khí hôm nay thật không thể tin nổi", trung vệ người Argentina nói. "HLV nói với chúng tôi hãy sử dụng năng lượng từ người hâm mộ, và chúng tôi đã làm được điều đó. Khi cả đội đoàn kết như thế này, thật khó để thua trên sân nhà".

Hồng Duy (theo ESPN, Manutd.com)