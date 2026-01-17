Carrick phớt lờ chỉ trích từ Roy Keane

AnhHLV Michael Carrick không bận tâm tới những công kích cá nhân từ cựu đội trưởng Roy Keane, mà chỉ tập trung giúp Man Utd giành kết quả tốt trong trận ra mắt gặp Man City ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Trước đó, Roy Keane mỉa mai rằng vợ của Carrick "có lẽ đang là người làm công tác tư tưởng cho đội bóng", ám chỉ vụ việc năm 2014 khi Lisa Carrick từng công khai phản bác Keane trên mạng xã hội sau những lời chỉ trích nhắm vào chồng mình. Keane cũng chê ban huấn luyện mới của Man Utd thiếu kinh nghiệm và được lựa chọn nhờ các mối quan hệ quen biết.

Những phát ngôn gây tranh cãi từ các cựu danh thủ từng được nhắc tới dưới thời người tiền nhiệm Ruben Amorim. Nhưng Carrick cho rằng đó không phải là điều ông quan tâm hiện tại.

"Điều đó không làm tôi bận tâm", nhà cầm quân người Anh nói trong buổi họp báo trước trận derby Manchester, khi được hỏi về phát biểu của Keane. "Tôi không cảm thấy bị đặt thêm áp lực. Có rất nhiều ý kiến xung quanh, có cái tích cực, có cái thì không".

Theo Carrick, những tiếng nói từ bên ngoài, bao gồm cả các cựu cầu thủ, là điều không thể tránh khỏi ở CLB lớn như Man Utd. "Tất cả đều không liên quan tới những gì tôi tập trung", ông bày tỏ. "Tôi biết đội bóng cần cải thiện điều gì, chúng tôi muốn làm việc với cầu thủ theo cách nào. Với tôi, điều quan trọng nhất là tập thể cầu thủ và ban huấn luyện, cùng hướng tới thành công".

HLV Michael Carrick phát biểu trong buổi họp báo trước trận Man Utd gặp Man City ở vòng 22 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Man Utd

Trong sự nghiệp cầu thủ, Carrick gắn bó với Man Utd giai đoạn 2006-2018, chơi 464 trận và giành 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng một Champions League. Trước đó, ông từng khoác áo West Ham và Tottenham.

Carrick không xa lạ với vai trò tạm quyền tại sân Old Trafford. Sau khi Ole Solskjaer bị sa thải cuối năm 2021, Carrick từng dẫn dắt Man Utd trong ba trận với tư cách HLV tạm quyền, với hai thắng và một hòa. Ông rời CLB khi Ralf Rangnick được bổ nhiệm làm HLV đến hết mùa 2021-2022. Trước đó, Carrick từng là thành viên ban huấn luyện dưới thời Jose Mourinho và Solskjaer, ngay sau khi giải nghệ năm 2018.

"Đây là hai vai trò rất khác nhau. Ngồi trên chiếc ghế này trước các bạn rõ ràng khác với công việc huấn luyện hàng ngày", Carrick nói về sự khác biệt giữa vai trò tạm quyền và trợ lý. "Nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Man Utd là một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi suốt thời gian dài, và tôi hiểu rõ vị trí mình đang đảm nhận".

Theo Carrick, cảm xúc tự hào luôn song hành với áp lực và trách nhiệm. "Một mặt, thật tuyệt khi được trở lại và đảm nhận vai trò này. Nhưng mặt khác là sự tập trung, quyết tâm và khát khao thực sự để cải thiện đội bóng cũng như kết quả thi đấu. Ở đây, nhiệm vụ luôn là phải thắng, phải chơi tốt và làm điều đó theo một cách nhất định", ông nói.

HLV 44 tuổi cho biết ông không chịu áp lực cụ thể nào về chỉ tiêu thành tích và nhấn mạnh yếu tố cải thiện chuyên môn của từng cá nhân cầu thủ. "Với tôi, thành công trước hết là sự tiến bộ", ông cho biết. "Tôi rất thích công việc giúp các cầu thủ phát triển. Khi từng cá nhân tốt lên, toàn đội sẽ mạnh hơn. Tất nhiên, kết quả vẫn là điều cốt lõi. Chúng tôi cần cải thiện màn trình diễn, biết cách thắng trong những hoàn cảnh khác nhau và cố gắng kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể".

Hồng Duy (theo ESPN, Manutd.com)