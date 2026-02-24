Carrick: 'Giữ sạch lưới quan trọng như ghi bàn'

AnhTheo HLV Michael Carrick, việc Man Utd giữ sạch lưới quan trọng không kém bàn quyết định của Benjamin Sesko trong trận hạ Everton 1-0 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh.

Bàn định đoạt trận đấu đến ở phút 71, khi bộ ba tấn công của Man Utd phối hợp bài bản từ pha phản công. Matheus Cunha tham gia tranh chấp phòng ngự rồi chuyền dài để Bryan Mbeumo thoát xuống bên phải. Tiền đạo người Cameroon hãm bóng, trước khi chuyền ngang thuận lợi để Benjamin Sesko băng lên đặt lòng một chạm, ấn định chiến thắng 1-0.

"Giữ sạch lưới quan trọng không kém gì bàn thắng", Carrick nói sau trận, tỏ ý hài lòng với cách đội nhà tổ chức phòng ngự. Theo nhà cầm quân người Anh, nền tảng cho pha phản công ấy chính là sự tập trung và kỷ luật khi không có bóng.

HLV Michael Carrick phản ứng sau trận Man Utd thắng Everton 1-0 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Hill Dickinson, Bramley-Moore Dock, Vauxhall, Liverpool, Anh ngày 23/2/2026. Ảnh: AP

Đây là lần thứ ba Sesko vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn dưới thời Carrick. Trước đó, trung phong người Slovenia lập công ở phút bù giờ thứ sáu trong trận hòa West Ham 1-1, rồi ghi bàn ở phút bù giờ thứ tư ấn định chiến thắng 3-2 trước Fulham.

Carrick tiết lộ đã trao đổi nhiều với Sesko về sự kiên nhẫn và quá trình phát triển dài hạn, đồng thời để ngỏ khả năng đưa trung phong 22 tuổi trở lại đội hình xuất phát. "Sesko hiểu mình sẽ là cầu thủ quan trọng của đội trong thời gian dài. Chúng tôi có nhiều tiền đạo chất lượng, nên cần đảm bảo sự cân bằng", ông cho biết.

Trên sân Hill Dickinson tối 23/2, Man Utd đá bế tắc trong hiệp một. Đội khách nắm giữ phần lớn thời lượng kiểm soát, nhưng gặp khó trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự lùi sâu và được tổ chức tốt của Everton.

Carrick cho rằng việc phải chờ gần hai tuần, từ trận hòa West Ham 1-1 hôm 10/2, mới thi đấu trở lại phần nào khiến Man Utd nhập cuộc không thực sự trơn tru. Ông nói: "Làm khách trước Everton chưa bao giờ dễ dàng. Tôi chưa từng có trận đấu nào ở đây mà mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Chúng tôi biết trước thử thách. Đôi lúc đội phải đào sâu giới hạn của mình, nhưng những chiến thắng như vậy thường rất giá trị".

Everton 0-1 Man Utd Diễn biến chính trận Man Utd thắng Everton 1-0.

Carrick thừa nhận đây là trận đấu buộc các học trò phải thể hiện bộ mặt khác so với chuỗi 4 chiến thắng trước đó. "Có những trận bạn phải biết cách chịu đựng và thể hiện những phẩm chất khác", cựu tiền vệ 44 tuổi nói. "Sau bốn trận toàn thắng, tôi nghĩ sẽ có giai đoạn chúng tôi phải tự tìm lại mình và vẫn phải giành kết quả tích cực. Điều đó đã phần nào xảy ra ở West Ham và tiếp tục lặp lại hôm nay".

Theo chiến lược gia người Anh, sự hy sinh, tinh thần đồng đội và khả năng phòng ngự ở những phút cuối chính là chìa khóa. "Tất cả đều góp phần bảo vệ khung thành. Giữ sạch lưới và giành chiến thắng - đó là điều tuyệt vời", Carrick nhấn mạnh.

Man Utd nối dài chuỗi bất bại dưới thời Carrick lên 6 trận, gồm 5 chiến thắng và một trận hòa. "Quỷ Đỏ" xây chắc vị trí thứ tư Ngoại hạng Anh với 48 điểm, nhiều hơn Chelsea và Liverpool ba điểm. Ngày 1/3, Man Utd trở về Old Trafford gặp Crystal Palace - CLB đang đứng thứ 13 với 35 điểm.

Hồng Duy (theo Manutd.com)