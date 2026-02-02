Carrick: 'Chiến thắng nghẹt thở trước Fulham còn giá trị hơn ba điểm'

AnhHLV Michael Carrick tin trận thắng Fulham 3-2 sẽ tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ cho Man Utd, đặc biệt với cách CLB bị gỡ hòa rồi vẫn ghi bàn quyết định ở phút cuối.

Ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, Man Utd tưởng như sẽ thắng dễ khi dẫn 2-0 nhờ công Casemiro và Matheus Cunha. Nhưng Fulham vùng lên trong 5 phút cuối, khi Raul Jimenez ghi bàn phạt đền rồi Kevin sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Senne Lammens, quân bình tỷ số 2-2.

Cao trào được đẩy lên ở phút bù thứ tư, khi Benjamin Sesko xoay người dứt điểm về góc cao từ đường căng ngang của đội trưởng Bruno Fernandes, ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở. Đây là bàn quyết định thứ hai của Man Utd được ghi sau phút 90 trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này, sau pha lập công của Fernandes vào lưới Burnley hồi tháng 8. Con số này bằng tổng số bàn thắng muộn tương tự của "Quỷ Đỏ" trong ba mùa trước đó (0 ở mùa 2022-2023, 1 ở mùa 2023-2024 và 1 ở mùa 2024-2025).

HLV Michael Carrick mừng sau trận Man Utd thắng Fulham 3-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 1/2/2026. Ảnh: Reuters

Sau trận, Carrick cho biết ông đã lường trước những khó khăn mà Fulham mang lại. "Tôi từng nói từ trước trận gặp Man City rằng Old Trafford là một nơi đặc biệt và luôn tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt. Fulham là đội bóng rất tốt, và hôm nay chắc chắn không phải trận đấu mà chúng tôi có thể dễ dàng lấy ba điểm", ông nói với Sky Sports.

Theo cựu tiền vệ người Anh, ông đã liên tục nhấn mạnh với các học trò về sự nguy hiểm của Fulham, đội từng bị Man City dẫn 5-1 nhưng vẫn vùng lên và suýt tạo bất ngờ. "Tôi nói với các cầu thủ rằng đừng nghĩ chỉ cần chơi tốt là sẽ thắng. Hiệp một diễn ra đúng như tôi dự đoán: khó khăn, nặng nhọc và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực", ông cho biết.

Carrick thừa nhận việc để đối thủ gỡ hòa ở phút bù thứ nhất là đòn giáng mạnh, đồng thời đánh giá cao phản ứng của các cầu thủ. "Thật không dễ để chấp nhận khi bị gỡ hòa như vậy, nhưng các cầu thủ đã tìm được bàn thắng quyết định. Điều đó cho thấy bản lĩnh và tinh thần của toàn đội", HLV 44 tuổi nói.

HLV tạm quyền của Man Utd hài lòng trước hình ảnh cả đội, từ cầu thủ dự bị, ban huấn luyện cho tới người hâm mộ, cùng hòa vào niềm vui sau bàn quyết định. Ông nói: "Sự thất vọng rồi vỡ òa trong chốc lát, đó chính là bóng đá. Những khoảnh khắc như vậy khiến tất cả thêm gắn kết và mang lại nguồn năng lượng đặc biệt cho đội bóng".

Benjamin Sesko mừng bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho Man Utd. Ảnh: Reuters

Carrick tiếp tục gây ấn tượng khi giúp Man Utd thắng trận thứ ba liên tiếp, sau khi hạ Man City và Arsenal. Tính cả nhiệm kỳ tạm quyền đầu tiên năm 2021, Man Utd thắng 4, hòa một trong 5 trận ở Ngoại hạng Anh dưới sự dẫn dắt của Carrick. Ông trở thành HLV thứ ba thắng ít nhất 4 trong 5 trận đầu dẫn dắt Man Utd tại giải VĐQG Anh, sau Matt Busby vào năm 1946 (5) và Ole Gunnar Solskjaer vào năm 2019 (5).

"Ba chiến thắng liên tiếp là tín hiệu tích cực, nhưng chúng tôi vẫn phải đi từng trận. Đội bóng còn có thể chơi tốt hơn nữa. Đôi khi, những chiến thắng kịch tính như thế này còn mang ý nghĩa lớn hơn một trận thắng lấy 3 điểm thông thường, vì cảm xúc và năng lượng mà nó lan tỏa", Carrick nhấn mạnh.

Chiến thắng 3-2 giúp Man Utd tiếp tục đứng thứ ba Ngoại hạng Anh với 41 điểm, hơn Chelsea một điểm và Liverpool hai điểm. Vòng tiếp theo ngày 7/2, "Quỷ đỏ" tiếp tục đá sân nhà gặp Tottenham - CLB vừa cầm hòa Man City 2-2.

Hồng Duy (theo Manutd.com)