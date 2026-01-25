Carrick cảnh báo sức mạnh toàn diện của Arsenal

AnhHLV tạm quyền Michael Carrick đánh giá Arsenal là tập thể toàn diện và khó lường bậc nhất, trước màn đại chiến ở vòng 23 Ngoại hạng Anh.

"Arsenal là đội bóng rất mạnh, điều đó quá rõ ràng", Carrick nói hôm 23/1 trong buổi họp báo trước trận tại Emirates. "Họ là một tập thể toàn diện. Mikel Arteta đã làm rất tốt trong việc xây dựng một đội bóng có thể làm nhiều thứ hiệu quả, từ tấn công, phòng ngự cho đến các tình huống cố định".

Arsenal vẫn đang chinh chiến cả 4 đấu trường. "Pháo thủ" dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách bảy điểm so với Man City và Aston Villa. Họ còn toàn thắng cả 7 trận ở vòng bảng Champions League, hạ Chelsea 3-2 ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn và gặp Wigan ở vòng bốn Cup FA ngày 15/2.

Theo Carrick, sức mạnh của Arsenal không đến từ một cá nhân đơn lẻ mà nằm ở tính tổ chức và sự cân bằng. "Các cầu thủ chạy cánh của họ rất nguy hiểm trong những tình huống một đối một", ông phân tích. "Họ xâm nhập vòng cấm tốt, giữ được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đó là một tập thể đúng nghĩa và mọi cầu thủ đều đóng vai trò quan trọng".

HLV 44 tuổi cho rằng chính sự ổn định này là lý do Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và thi đấu ấn tượng ở Champions League. "Họ rất nguy hiểm ở các pha bóng cố định. Đó là lý do họ đứng ở vị trí hiện tại", ông nói thêm.

HLV Michael Carrick chia vui với Matheus Cunha sau trận Man Utd thắng Man City 2-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh hôm 17/1. Ảnh: AFP

Trong trận ra mắt của Carrick trên cương vị HLV tạm quyền, Man Utd thi đấu tưng bừng và thắng Man City 2-0 nhờ các bàn của Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu. Màn trình diễn giàu sức tấn công đó mang lại nhiều tín hiệu lạc quan, dù Carrick thừa nhận chuyến làm khách tại Emirates sẽ là thử thách hoàn toàn khác.

Arsenal chưa thua trận nào trên sân nhà mùa này, còn Man Utd đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân Emirates ở Ngoại hạng Anh kể từ năm 2017. Nhưng Carrick từng cùng Man Utd thắng Arsenal của Arteta 3-2 trên sân Old Trafford hồi tháng 12/2021, cũng trong vai trò HLV tạm quyền.

"Không có nhiều điều để rút ra từ trận đấu đó", Carrick thận trọng. "Đây là một thử thách hoàn toàn mới, một trận đấu mới, với những cầu thủ khác. Điều quan trọng là cảm giác tích cực mà chúng tôi tạo ra trong một, hai tuần vừa qua trên sân tập và trong thi đấu. Chúng tôi biết đây là thử thách lớn, nhưng chúng tôi có thể đối mặt trực diện. Chúng tôi có những cầu thủ tốt, là tập thể tốt, và điều đó cần tiếp tục được chứng minh qua từng trận".

Về mặt chiến thuật, Carrick giữ kín đội hình xuất phát, nhưng khẳng định Man Utd có nhiều phương án trên hàng công. Ở trận ra mắt, ông bất ngờ bố trí Bryan Mbeumo đá trung phong và cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số trước Man City. Benjamin Sesko, Matheus Cunha hay Joshua Zirkzee (nếu kịp bình phục) đều mang đến những lựa chọn khác nhau.

"Chúng tôi có nhiều phong cách tấn công và sự linh hoạt là rất quan trọng. Tùy từng trận đấu sẽ cần những giải pháp khác nhau", nhà cầm quân người Anh nói, đồng thời cho biết Man Utd muốn giữ Arsenal trong trạng thái khó đoán về nhân sự cho đến sát giờ bóng lăn.

Hồng Duy tổng hợp