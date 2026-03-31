Man Utd nghiêng về khả năng ký dài hạn với Carrick

Man Utd đang tiến gần hơn tới quyết định bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV dài hạn, nhờ phong độ ấn tượng dưới thời nhà cầm quân người Anh.

Carrick tiếp quản đội bóng sau khi Ruben Amorim bị sa thải đầu năm 2026, khi Man Utd thi đấu bất ổn và chỉ đứng gần giữa bảng. Tuy nhiên, kể từ đó, đội giành 23 điểm trong 10 trận gần nhất, vươn lên Top 3 và rộng cửa dự Champions League mùa tới.

Theo Telegraph, ban lãnh đạo "Quỷ Đỏ" hiện đánh giá cao khả năng trao hợp đồng dài hạn cho Carrick, thay vì chờ một tên tuổi lớn xuất hiện sau World Cup 2026. Quyết định cuối cùng chưa được đưa ra, nhưng xu hướng nội bộ đang nghiêng về phương án giữ lại cựu tiền vệ 44 tuổi.

HLV Michael Carrick trước trận Man Utd gặp AFC Bournemouth trên sân Vitality, Bournemouth, Ngoại hạng Anh Anh ngày 20/3/2026. Ảnh: Reuters

Sự cải thiện không chỉ nằm ở kết quả. Man Utd dưới thời Carrick cho thấy lối chơi cân bằng hơn, với các cầu thủ được sử dụng đúng vị trí. Bruno Fernandes được đẩy lên cao, phát huy tối đa khả năng sáng tạo và ghi bàn. Anh thậm chí đã phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải của David Beckham ở Ngoại hạng Anh.

Ở hàng thủ, Harry Maguire cũng hồi sinh phong độ khi đội trở lại hệ thống 4 hậu vệ. Trung vệ người Anh thừa nhận những điều chỉnh của Carrick đã giúp anh lấy lại sự tự tin, sau giai đoạn khó khăn dưới thời Amorim.

Một yếu tố khác góp phần vào sự khởi sắc là việc Man Utd không phải thi đấu ở Cup châu Âu mùa này. Lịch đấu nhẹ nhàng hơn giúp các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi và tập luyện, qua đó cải thiện rõ rệt về thể lực lẫn chiến thuật.

Không chỉ chuyên môn, Carrick còn ghi điểm ở khả năng quản lý phòng thay đồ. Dù mang phong thái điềm tĩnh, ông vẫn cho thấy sự cứng rắn khi cần thiết. Sau trận thua duy nhất trước Newcastle, Carrick được cho là đã "nắn gân" các cầu thủ, phát đi thông điệp mạnh mẽ về tiêu chuẩn thi đấu.

Những thay đổi tích cực này khiến nhiều cựu danh thủ ủng hộ việc bổ nhiệm Carrick. Beckham nhận xét đội bóng đã tìm lại sự bình tĩnh và bản sắc còn thiếu suốt một thập kỷ, đồng thời ca ngợi khả năng kết nối tập thể của đàn em.

HLV Michael Carrick trong trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 trên sân Emirates, London ở vòng 23 Ngoại hạng Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: AFP

Dù vậy, Man Utd vẫn thận trọng. Ban lãnh đạo, gồm giám đốc thể thao Jason Wilcox và CEO Omar Berrada, chưa vội tiếp cận các ứng viên khác khi đội đang chơi tốt. Trước đó, CLB từng liên hệ hoặc cân nhắc nhiều HLV như Luis Enrique, Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi hay Mauricio Pochettino, nhưng chưa đạt được thỏa thuận phù hợp.

Điểm khiến Carrick vẫn bị nghi ngại là kinh nghiệm. Trước khi trở lại Old Trafford, ông chỉ dẫn dắt Middlesbrough và chưa tạo được thành tích dài hạn ở cấp cao nhất. Điều này khiến một bộ phận cho rằng chuỗi trận ấn tượng hiện tại chưa đủ để đảm bảo thành công bền vững.

Bên cạnh đó, đội hình Man Utd vẫn cần bổ sung nếu muốn cạnh tranh danh hiệu. CLB đang tìm kiếm ít nhất một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thay thế Casemiro, cùng với các phương án tăng cường hàng thủ. Câu hỏi đặt ra là liệu Carrick có được trao quyền xây dựng đội hình cho tương lai hay không.

Hoàng An (theo Telegraph, ESPN, MEN)