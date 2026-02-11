Carrick ca ngợi tinh thần chiến đấu của Man Utd

AnhHLV Michael Carrick thừa nhận Man Utd chơi dưới sức, song đánh giá cao tinh thần chiến đấu khi đội ghi bàn gỡ ở phút bù thứ sáu để hòa West Ham 1-1 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi chơi ở mức chấp nhận được nhưng vẫn có chút thất vọng. Đội đã duy trì trình độ rất tốt suốt bốn trận vừa qua, còn hôm nay thì chưa thực sự sắc bén", Carrick nói sau trận. "Đây là sân đấu khó khăn, West Ham gây ra nhiều thử thách và chúng tôi thiếu một chút bùng nổ để tạo khác biệt. Dù vậy, tôi phải khen ngợi các cầu thủ vì tinh thần chiến đấu và bàn gỡ đến ở thời điểm cần thiết. Chúng tôi sẽ chấp nhận một điểm và tiếp tục tiến lên".

HLV Michael Carrick trong trận Man Utd hòa West Ham 1-1 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, trên sân Olympic, London, Anh ngày 10/2/2026. Ảnh: TouchlineX

Trên sân Olympic, London hôm 10/2, West Ham vượt lên đầu hiệp hai nhờ pha băng cắt dứt điểm chéo góc của Tomas Soucek. Sau đó, Man Utd tiến sát bàn gỡ khi Casemiro bị khước từ bàn vì lỗi việt vị sít sao rồi Joshua Zirkzee đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc. Đến phút bù thứ sáu, tiền đạo vào thay người Benjamin Sesko tỏa sáng với pha dứt điểm nối một chạm đưa bóng vào góc cao khung thành, từ quả tạt của Bryan Mbeumo bên cánh phải, ấn định tỷ số 1-1.

Carrick đánh giá cao tác động của những cầu thủ dự bị sau khi vào sân cuối trận, đặc biệt là Zirkzee và Sesko. "Đó là pha dứt điểm tuyệt vời", nhà cầm quân người Anh nói về bàn gỡ hòa. "Cuối trận, chúng tôi tung thêm nhiều cầu thủ tấn công vào sân và dồn toàn lực. Có lẽ đội nên dồn nhiều bóng vào vòng cấm hơn. Zirkzee có một cơ hội chệch cột trong gang tấc. Nhưng bàn thắng của Sesko là khoảnh khắc lớn và tôi rất vui cho cậu ấy".

Trong trận thắng Fulham, Sesko cũng vào sân ở hiệp hai rồi ghi bàn ấn định kết quả 3-2 ở phút bù thứ tư. Trước câu hỏi vì sao không để trung phong người Slovenia đá chính, Carrick cho biết ông phải cân bằng lực lượng. "Những cầu thủ đá chính thời gian qua đã làm rất tốt. Sesko đang tập luyện chăm chỉ và sẵn sàng bứt lên. Khi vào sân, cậu ấy tạo ra khác biệt rõ rệt", ông cho biết.

Man Utd duy trì mạch bất bại dưới thời Carrick, với bốn chiến thắng và một trận hòa. Tính xa hơn, "Quỷ đỏ" bất bại chín trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, chuỗi trận bất bại dài nhất kể từ chuỗi 14 trận từ ngày 30/1/2021 đến 9/5/2021. Chuỗi kết quả này giúp Man Utd leo lên thứ tư với 45 điểm, hơn Chelsea một điểm.

Carrick xem đây là giai đoạn để đội bóng nhìn lại và cải thiện. "Bóng đá đôi khi không dễ dàng. Điều quan trọng là tìm ra cách giải quyết và hôm nay chúng tôi đã tìm được cách giành 1 điểm", ông nói. "Giải đấu này đòi hỏi sự ổn định rất cao. Năm trận bất bại là thành tích tích cực, nhưng chúng tôi muốn trở lại mạnh mẽ hơn và tiếp tục tiến bộ trong quãng nghỉ sắp tới".

Benjamin Sesko (áo trắng) dứt điểm quân bình tỷ số 1-1. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Sesko nhấn mạnh tinh thần tập thể sau bàn gỡ phút bù giờ. "Tôi hài lòng với pha dứt điểm, nhưng không thực sự vui với trận hòa vì tôi nghĩ đội xứng đáng chiến thắng. Cả đội đã chiến đấu hết mình", anh nói với TNT Sports.

Sesko thừa nhận Man Utd có phần thiếu may mắn và chưa đạt cường độ tốt nhất trước West Ham. Tiền đạo 22 tuổi tin toàn đội có thể rút ra những điểm tích cực để hướng tới trận tiếp theo gặp Everton ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Hill Dickinson ngày 23/2.

