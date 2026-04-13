Carrick: 'Áp lực ở Man Utd không lớn'

AnhMichael Carrick khẳng định đã quen với áp lực và đủ khả năng đối mặt với sự soi xét khắc nghiệt tại Man Utd, trong bối cảnh CLB chuẩn bị lựa chọn tân HLV.

Man Utd một lần nữa đứng trước bài toán nan giải mang tên HLV trưởng. Từ khi huyền thoại Alex Ferguson giải nghệ, đã có sáu nhà cầm quân chính thức tiếp quản ghế nóng nhưng không ai trụ lại lâu dài trước áp lực khổng lồ tại Old Trafford.

Hè này, cái tên thứ bảy sẽ được lựa chọn, và Carrick đang nổi lên như ứng viên hàng đầu. Với thành tích 7 thắng trong 10 trận kể từ khi được bổ nhiệm làm tạm quyền vào tháng 1, nhà cầm quân người Anh đã giúp Man Utd vươn lên nhóm đầu Ngoại hạng Anh, tiến gần hơn tới tấm vé dự Champions League.

Một trong những lợi thế của Carrick là mang "DNA Man Utd", tức là có bản sắc nội bộ, tương tự cựu đồng đội Ole Gunnar Solskjaer. Điều này giúp ông chịu áp lực và môi trường khắc nghiệt tại Old Trafford tốt hơn những HLV tiền nhiệm như Jose Mourinho, Louis van Gaal, Erik ten Hag hay Ruben Amorim - những người được đánh giá cao về cá tính, sở hữu tâm lý chiến thắng nhưng đều không thể đáp ứng kỳ vọng dài hạn.

HLV Michael Carrick ăn mừng sau trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: PA Wire

"Có những điều liên quan đến công việc ở Man Utd mà tôi đã quen từ rất lâu rồi", Carrick chia sẻ với Sky Sports. "Áp lực là thứ tôi đã sống cùng trong thời gian dài. Những kỳ vọng ở đây, cách vận hành để đạt mục tiêu, sự ủng hộ và cả sự soi xét đều trở nên bình thường sau một thời gian. Với cá nhân tôi, nó không quá lớn như cách người ngoài nhìn vào".

Trong sự nghiệp cầu thủ, Carrick gắn bó với Man Utd 12 năm, chơi 464 trận và giành 5 Ngoại hạng Anh cùng một Champions League. Sau khi Solskjaer bị sa thải cuối năm 2021, Carrick từng dẫn dắt Man Utd trong ba trận với tư cách HLV tạm quyền, với hai thắng và một hòa. Ông cũng từng là thành viên ban huấn luyện dưới thời Mourinho, ngay sau khi giải nghệ năm 2018.

Trên cương vị HLV chính thức, Carrick có kinh nghiệm làm việc tại Middlesbrough. Ông được bổ nhiệm tháng 10/2022, giúp đội bóng vươn từ vị trí 21 lên thứ tư tại hạng Nhất, trước khi dừng bước ở bán kết play-off thăng hạng. Sau khi đội bóng chỉ cán đích thứ 10 ở mùa 2024-2025, nhà cầm quân người Anh bị sa thải.

HLV Michael Carrick (trái) bắt tay Casemiro sau trận Man Utd thắng Aston Villa 3-1 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 30 Ngoại hạng Anh ngày 15/3/2026. Ảnh: AP

Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Man Utd chưa vội đưa ra quyết định cuối cùng, và danh tính thuyền trưởng mới chỉ được công bố sau khi mùa giải hiện tại kết thúc. Hiện, Carrick là ứng viên duy nhất đã được làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo.

Ở khía cạnh xây dựng đội hình, HLV 44 tuổi cũng đã tham gia vào các kế hoạch chuyển nhượng. Trong đó có việc trung vệ Harry Maguire được gia hạn một năm, còn Casemiro xác định sẽ rời đi vào cuối mùa.

Khi được hỏi về tương lai của chính mình, Carrick giữ quan điểm thận trọng: "Tôi hiểu tình hình hiện tại và kế hoạch của CLB. Tôi không đến đây chỉ để chờ đến cuối mùa rồi xem điều gì xảy ra. Nếu tôi là một phần của kế hoạch, tôi sẽ tiếp tục. Nếu không, đó là thực tế của công việc".

Man Utd đang đặt mục tiêu dài hạn cho việc giành lại ngôi vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 2028, tức còn hai kỳ chuyển nhượng hè để xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Kể từ lần gần nhất vô địch năm 2013 dưới thời Ferguson, "Quỷ đỏ" chưa thể trở lại đỉnh cao. Thành tích tốt nhất là vị trí á quân mùa 2020-2021 dưới thời Solskjaer.

Nếu được bổ nhiệm, Carrick sẽ đứng trước cơ hội trở thành HLV người Anh đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh. "Tôi rất mong điều đó sẽ xảy ra", ông nói. "Bạn hẳn sẽ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó. Nhưng vì lý do nào đó mà nó vẫn chưa xảy ra. Thời điểm rất quan trọng. Man Utd từng rất thành công với Ferguson, dù không phải người Anh. Nếu tôi có thể làm điều đó thì thật tuyệt vời".

Hồng Duy (theo Sky Sports)