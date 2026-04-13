Carragher: 'Tottenham khó thắng cả đội bét bảng Ngoại hạng Anh'

Các cựu danh thủ Jamie Carragher hay Jamie O'Hara đều bi quan về khả năng trụ hạng của Tottenham, sau trận thua Sunderland 0-1 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh.

Không chỉ thua về tỷ số, Tottenham còn gây thất vọng về chuyên môn. Trong trận ra mắt của HLV Roberto De Zerbi, đội bóng thành London chỉ tạo ra thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,91 ở hiệp một và 0,15 ở hiệp hai.

Thất bại 0-1 khiến Tottenham tiếp tục đứng thứ 18 Ngoại hạng Anh với 30 điểm, kém vị trí an toàn của West Ham hai điểm, khi giải còn 6 vòng. Dù thuộc nhóm "Big 6" tại Ngoại hạng Anh và vừa vô địch Europa League 2025, quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng giờ không còn nằm trong tay đội bóng thành London.

"Tôi không thể tin nổi. Tottenham trông như sẽ xuống hạng", Carragher nói với Sky Sports. "Những đội khác trong nhóm nguy hiểm còn có điểm tích cực, còn Tottenham thì không".

Tiền vệ Tottenham Joao Palhinha (số 6) thất vọng sau trận thua Sunderland 0-1 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Ánh Sáng, thành phố Sunderland, hạt Tyne & Wear, Anh ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Tottenham đã trải qua 14 trận không thắng kể từ đầu năm 2026 - thành tích tệ thứ tư trong lịch sử giải đấu, chỉ kém Derby County năm 2008 (18 trận), Sunderland năm 2003 (17 trận) và Swindon Town năm 1993 (15 trận). Cả ba đội bóng này đều xuống hạng ở những mùa giải tương ứng.

Khi gặp Brighton ở vòng tiếp theo ngày 18/4, Tottenham sẽ chạm mốc 111 ngày chưa biết đến chiến thắng tại Ngoại hạng Anh.

Dù lịch thi đấu còn các trận "chung kết ngược" với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Wolves ngày 25/4 hay Leeds 11/5, Carragher vẫn bi quan: "Bạn nhìn lịch thì nghĩ đó là trận tốt cho Tottenham, nhưng thực tế họ quá tệ. Ngay cả khi gặp Wolves đang đứng cuối bảng, tôi cũng không tin Tottenham có thể thắng trên sân khách".

Tiền đạo Tottenham Randal Kolo Muani ngã khi tranh chấp với hai cầu thủ Sunderland Omar Alderete và Luke O’Nien. Ảnh: Reuters

Chia sẻ quan điểm, cựu tiền vệ Tottenham Jamie O'Hara chỉ trích CLB cũ có màn trình diễn không thể chấp nhận, khi hàng loạt cầu thủ chơi dưới sức. "Tottenham không xứng đáng có điểm. Họ gần như không làm được gì, không tạo ra bất kỳ dấu ấn nào", ông nói.

Theo O'Hara, Tottenham không thể "gánh 6 cầu thủ chơi tệ" trong cuộc chiến trụ hạng. Ông đánh giá cơ hội ở lại Ngoại hạng Anh của đội chỉ khoảng 10%, đồng thời nhấn mạnh HLV De Zerbi không thể làm nên phép màu nếu các cầu thủ không cải thiện phong độ.

"Tottenham cần 7-8 điểm nữa, nhưng điểm số sẽ đến từ đâu? Tôi không thấy điều đó", ông nói. "Họ thiếu chiến đấu, thiếu chất lượng và cả đam mê - những yếu tố cần thiết để trụ lại giải đấu".

Trong khi đó, Jamie Redknapp tỏ ra hoài nghi về chất lượng đội hình Tottenham, đặc biệt là khả năng tạo khác biệt của các cá nhân. Cựu tiền vệ Tottenham cho rằng đội bóng cũ thiếu những cầu thủ có thể định đoạt trận đấu như Jarrod Bowen hay Crysencio Summerville - những người đang giúp West Ham duy trì phong độ ấn tượng để thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ".

"Bạn cần những cầu thủ có thể tỏa sáng và mang về chiến thắng. Nhìn vào Tottenham, ai sẽ làm điều đó?", Redknapp cho biết. "Bowen hay Summerville luôn biết cách tạo khoảnh khắc. Đó là điều Tottenham đang thiếu".

Hồng Duy (theo Sky Sports)