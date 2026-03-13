Carragher nghi ngờ di sản của Guardiola ở Man City

Tây Ban NhaTheo cựu hậu vệ Jamie Carragher, việc HLV Pep Guardiola vô địch Champions League một lần sau 9 năm dẫn dắt Man City là đáng thất vọng.

Trên sân Bernabeu tối 11/3, Man City gây thất vọng khi thi đấu bế tắc, chỉ dứt điểm 7 lần và nhưng không tạo ra cơ hội nào thực sự rõ ràng, với mức chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ 0,56. Trận đấu thậm chí được định đoạt ngay trong hiệp một, đại diện Ngoại hạng Anh để Federico Valverde chọc thủng lưới ba lần.

Bình luận trên CBS, Carragher cho rằng Guardiola có thể chia tay Man City vào cuối mùa và đặt dấu hỏi về di sản của nhà cầm quân người Tây Ban Nha tại sân Etihad. Dưới thời Guardiola kể từ 2016, Man City thống trị bóng đá Anh với 6 danh hiệu Ngoại hạng Anh, hai Cup FA, 4 Cup Liên đoàn và ba Siêu Cup Anh. Nhưng họ chỉ giành một Champions League, năm 2023.

"Có lẽ đây sẽ là mùa cuối của Guardiola ở Man City và sẽ rất khó để lật ngược tình thế trước Real. Ông ấy đã ở đây bao lâu rồi, 9 hay 10 năm? Chỉ một Champions League, tôi nghĩ họ sẽ thất vọng", Carragher nói.

HLV Pep Guardiola thất vọng trong trận Man City thua Real 0-3 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 11/3/2026. Ảnh: PA Wire

Theo cựu trung vệ người Anh, hành trình của Man City tại đấu trường châu Âu trong nhiều năm qua chưa thực sự thuyết phục. Cựu hậu vệ 48 tuổi nhắc lại những thất bại đáng chú ý của đội bóng này, gồm việc thua Lyon ở tứ kết năm 2020 hay thua Chelsea ở chung kết năm 2021. Ông cũng nhấn mạnh Real hiện tại không phải phiên bản mạnh nhất mà Man City từng đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh các trụ cột như Kylian Mbappe, Rodrygo hay Jude Bellingham đều vắng mặt ở lượt đi.

Cũng trên CBS, bình luận viên Mike Grella bi quan về khả năng lội ngược dòng ở lượt về trên sân Etihad ngày 17/3. "Nếu là Man City của 3 hoặc 4 năm trước, tôi sẽ nói cặp đấu vẫn còn mở. Nhưng Man City hiện tại thì không có cơ hội", ông nhận định.

Grella chỉ ra hàng loạt vấn đề của đội bóng: "Họ không tung ra nổi một cú sút trong hiệp hai, hàng thủ thiếu ổn định và tuyến giữa trông như một tập thể chưa từng chơi cùng nhau. Man City không thể ngăn được những sai lầm phòng ngự, trong khi Real sở hữu quá nhiều tài năng".

Trong khi đó, Jeremy Doku khẳng định Man City chưa từ bỏ hy vọng. "Thật điên rồ nếu nói rằng chúng tôi không còn cơ hội. Real ghi ba bàn thì tại sao chúng tôi không thể làm điều tương tự?", tiền đạo người Bỉ nói.

Man City từng đánh bại Real 4-0 trên sân Etihad ở bán kết năm 2023, trên đường vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Theo Doku, bầu không khí tại Etihad cùng sự cổ vũ của khán giả nhà có thể tạo khác biệt ở lượt về.

"Nếu CĐV đứng sau chúng tôi, đó sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác. Chúng tôi cần họ gây sức ép và tiếp thêm động lực. Sự cổ vũ trên khán đài có ảnh hưởng rất lớn đến các cầu thủ trên sân", cầu thủ 23 tuổi nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo, ESPN)