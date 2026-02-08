Carragher: 'Nên trân trọng từng phút còn lại của Guardiola tại Ngoại hạng Anh'

Trong bài viết mới trên Telegraph, cựu danh thủ Jamie Carragher khẳng định Pep Guardiola là HLV bóng đá vĩ đại nhất nhưng không còn nhiều thời gian ở Ngoại hạng Anh.

HLV Guardiola động viên tiền vệ Matheus Nunes sau trận Man City thua Man Utd 1-2 trên sân nhà Etihad ở vòng 16 Ngoại hạng Anh ngày 15/12/2025. Ảnh: AP

Có cảm giác như chúng ta đang chứng kiến "vũ khúc cuối cùng" của Guardiola ở nước Anh. Những dấu hiệu về việc ông có thể khép lại triều đại tại Man City vào cuối mùa giải này ngày càng trở nên rõ ràng khi các phương án kế nhiệm đang được tính toán, còn hoạt động chuyển nhượng gần đây của CLB như thể đang làm mọi cách để đảm bảo Pep có thể rời đi cùng thêm một danh hiệu nữa.

Nếu trước tháng 5 có một thông báo chính thức, thì những đóng góp vô song của Guardiola trong việc nâng tầm chuẩn mực Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ có và cần phải được ghi nhận. Ông là số một.

Có những HLV trở thành huyền thoại vì họ chiến thắng. Có những người khác để lại dấu ấn vì cách họ thay đổi và nâng tầm cuộc chơi.

Guardiola hội tụ đủ cả hai. Ông giành các danh hiệu theo cách khiến di sản của mình vượt xa phạm vi những CLB mà ông từng làm việc.

Những chức vô địch mà Guardiola giành được cùng Barcelona, Bayern Munich và Man City chỉ là một lát cắt trong sự nghiệp của ông. Tầm ảnh hưởng lên bóng đá hiện đại mới là điều giúp ông tách biệt khỏi phần còn lại.

Chừng nào người ta còn nghiên cứu, viết lách và bình luận về bóng đá, họ sẽ còn xác định sự khởi đầu kỷ nguyên mới của môn thể thao này từ thời điểm Guardiola tiếp quản Barcelona vào tháng 6/2008. Bóng đá đã được cách mạng hóa nhờ các phương pháp của ông.

Kể từ Guardiola, thứ bóng đá từng bị coi là quá lý tưởng, thậm chí đôi lúc kỳ quặc hoặc ngây thơ về chiến thuật, đã trở thành dòng chảy chính.

Những khái niệm "số 9 ảo", hậu vệ biên bó vào trong hay trung vệ lai tiền vệ đã trở thành một phần ngôn ngữ bóng đá suốt 18 năm qua, bởi Guardiola đã cho cả thế giới thấy cách vận hành những ý tưởng ấy ở đẳng cấp cao nhất. Ông có thể nhắc đến ảnh hưởng của những người khác (đặc biệt là người thầy tại Barcelona Johan Cruyff) nhưng các đội bóng hay nhất của Guardiola đã đưa những ý tưởng đó lên mức hoàn hảo chưa từng có, tới mức không thể ngăn cản ở phong độ đỉnh cao.

Bộ sưu tập danh hiệu của Guardiola. Ảnh: Sport Mail

Những người chỉ trích thường cho rằng Guardiola may mắn khi được hưởng lợi từ thế hệ vàng của lò đào tạo La Masia, hay tiềm lực tài chính khổng lồ từ các ông chủ Abu Dhabi giúp ông hiện thực hóa tầm nhìn táo bạo tại City.

Những lập luận đó cố tình bỏ qua thực tế rằng Barcelona với Lionel Messi, Xavi và Andres Iniesta chỉ đứng thứ ba ở La Liga mùa giải trước khi Guardiola nhậm chức và thua tới 9 trận. Một năm sau, họ giành cú ăn ba đầu tiên dưới sự dẫn dắt của một cựu đội trưởng còn rất non kinh nghiệm huấn luyện. Chỉ trong vài tháng, những cá nhân đẳng cấp thế giới đã trở thành một phần của đội bóng CLB vĩ đại nhất lịch sử.

Và dù HLV của City có thể bị cho là chọn lọc khi nói về chi tiêu ròng của CLB - cũng như né tránh các tranh cãi xoay quanh việc duy trì quỹ lương - thì luận điểm rộng hơn của ông rằng các bản hợp đồng kỷ lục không đồng nghĩa thành công là hoàn toàn chính xác. Tiền bạc có sức nặng, nhưng không phải ai có tiền cũng thắng chứ đừng nói tới việc thay đổi cách chúng ta nhìn và nói về bóng đá.

Người ta dễ quên rằng đã từng có sự hoài nghi công khai về việc liệu phương pháp của Guardiola có phù hợp với bóng đá Anh hay không khi ông tới đây năm 2016, đặc biệt sau mùa giải đầu tiên khá nhạt nhòa khi City chỉ đứng thứ ba. Trở lại những ngày đầu triều đại đó, chiến thuật của ông trông giống như một cuộc thử nghiệm. Việc ông chỉ ký hợp đồng ba năm cho thấy ngay cả bản thân ông và lãnh đạo CLB cũng chưa hoàn toàn chắc chắn rằng các ý tưởng này có thể áp dụng thành công tại nước Anh. Khi đội bóng của ông dần tiến hóa, đã có những HLV ở các giải hạng thấp yêu cầu trung vệ của họ xem John Stones thi đấu và cố gắng bắt chước cách City triển khai bóng từ tuyến dưới. Nhiều người trông thật lố bịch, bởi đó là sự khác biệt giữa thiên tài thực sự và những bản sao nhạt nhòa.

Ngoại hạng Anh chưa từng được chứng kiến sự hiện diện lâu dài của một HLV có tầm ảnh hưởng toàn cầu như vậy. Sir Alex Ferguson vẫn là người sưu tập danh hiệu nhiều nhất, và sự trường tồn của ông khiến thành tích đó khó ai sánh bằng. Nhưng ngay cả Ferguson cũng thừa nhận cảm giác bất lực khi đối đầu Barcelona - đội bóng đã vượt trội hoàn toàn trước Man Utd mạnh nhất của ông trong hai trận chung kết Champions League, dù chính ông từng đánh bại Barca ở bán kết một mùa trước khi Guardiola đến. Điều đó rõ ràng đến từ ảnh hưởng của HLV không kém gì chất lượng cầu thủ Barca.

Guardiola đứng cùng Cruyff và Arrigo Sacchi như những HLV sáng tạo, đi theo con đường riêng của những kẻ định hình tối thượng của bóng đá.

Có thể lời tán dương này sẽ trở nên vội vàng nếu Guardiola tiếp tục ở lại City thêm một mùa nữa, nhưng việc ông né tránh xác nhận hay phủ nhận kế hoạch của mình tất yếu tạo ra nghi ngờ rằng sự thay đổi đang đến gần. Nếu ông đã quyết định ra đi, vấn đề là làm thế nào để xử lý cuộc chuyển giao đó. Jurgen Klopp từng ra thông báo giữa mùa khi rời Liverpool, kéo theo tranh luận liệu tác động cảm xúc ấy là cú hích hay trở lực trong những tháng cuối cùng.

Ferguson từng nổi tiếng với việc báo trước một năm rằng sẽ giải nghệ vào cuối mùa 2001-2002, rồi đổi ý khi phong độ Man Utd sa sút. Ông đã rút kinh nghiệm khi thời khắc chia tay thực sự đến 11 năm sau, với bữa tiệc chia tay được tổ chức gần như cùng lúc với tiệc ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Việc được rời CLB theo cách mình chọn vừa là phước lành, vừa là lời nguyền: bạn phải tự quyết định đâu là thời điểm và cách ra đi đúng đắn. Rất ít người trong bóng đá hiện đại có được đặc ân đó.

HLV Guardiola trong trận Man City thắng Aston Villa 4-1 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad ngày 3/4/2024. Ảnh: Reuters

City dường như đang chấp nhận rủi ro để biến mùa giải này thành công. Antoine Semenyo và Marc Guehi là những thương vụ lớn trong tháng 1 nhằm mang tới thành công ngay lập tức và càng làm tăng cảm giác rằng họ đang chạy đua với thời gian.

Cơ hội vô địch đang dần thu hẹp. Nếu City bị Arsenal bỏ xa thêm sau cuối tuần này, mọi thứ sẽ gần như chấm hết, dù cuộc chạm trán sắp tới tại Wembley ở Cup Liên đoàn có thể thay đổi cục diện.

Chiến thắng ở danh hiệu đầu tiên có thể tạo ra một cú đánh tâm lý, tạo đà cho chặng nước rút Premier League. Nếu City vẫn còn bám sát nhóm đầu rồi thắng tại Wembley, Arsenal hoàn toàn có thể chịu áp lực. Guardiola sẽ khai thác điều đó. Nhưng ông cũng hiểu đội hình hiện tại chưa thực sự chín muồi.

Giống như đối thủ lớn trước kia tại Premier League là Klopp, có cảm giác vài mùa giải gần đây Guardiola mang trong mình trách nhiệm để lại một tập thể đã được tái thiết cho người kế nhiệm, thay vì buộc người thay thế phải bắt đầu lại từ đầu.

Có một chút mỉa mai khi đối thủ Arne Slot của Guardiola cuối tuần này bị chỉ trích vì nói rằng chiến thắng bằng phong cách cũng quan trọng với di sản của một HLV không kém danh hiệu. Chỉ cần nhìn vào tác động của Guardiola, người ta sẽ hiểu HLV của Liverpool muốn nói điều gì.

Các đội bóng và HLV giờ đây được đánh giá bởi bản sắc nhiều hơn bao giờ hết. Ở đẳng cấp tinh hoa, họ buộc phải vừa chiến thắng vừa chơi thứ bóng đá hấp dẫn để tồn tại và phát triển.

Man City gặp Liverpool tuần này là cặp đấu "thuần bóng đá" nhất còn sót lại trong lịch thi đấu. Các thế hệ City và Liverpool trong tương lai sẽ được đo đếm dựa trên chuẩn mực vàng đã được thiết lập, khi chính Guardiola từng nói rằng ông luôn xem những cuộc đối đầu với Klopp là sự kình địch mang tính định nghĩa cho quãng thời gian của ông tại Anh. Chiến thắng tại Anfield chật kín khán giả đến nay vẫn lẩn tránh ông trên cương vị HLV City, nên đây có thể là nỗ lực cuối cùng.

Di sản tối thượng của Guardiola là cho thấy con đường chiến thắng hoàn toàn có thể được xác lập một cách rõ ràng. Bất cứ khi nào trong tương lai, chúng ta mô tả một đội bóng cố gắng giành danh hiệu quốc nội hay Champions League theo "cách của Guardiola", mọi người hâm mộ đều hiểu chính xác điều đó có nghĩa là gì.

Chỉ Guardiola mới có thể trả lời liệu những chiếc cúp có quan trọng hơn tất cả hay không. Với đóng góp phi thường của mình, ông có thể để người khác tranh luận, trong sự thấu hiểu rằng cả phong cách lẫn thành tích đã luôn song hành trong một gói giá trị trọn vẹn nhất.

Thịnh Joey (dịch)