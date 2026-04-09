Carragher: 'Liverpool đá như đội hạng dưới với 5 hậu vệ'

PhápTheo cựu trung vệ Jamie Carragher, việc HLV Arne Slot xếp sơ đồ 5 hậu vệ khiến Liverpool lộ nhiều điểm yếu và may mắn khi chỉ thua 0-2 trên sân PSG ở lượt đi tứ kết Champions League.

"Nhìn Liverpool hôm nay cứ như một đội hạng dưới. Sự chênh lệch về đẳng cấp thật đáng báo động. Theo tôi, tỷ số lẽ ra có thể là 5 hay 6", Carragher bình luận trên CBS Sports Golazo.

Trên sân Parc des Princes hôm 8/4, Slot để Mohamed Salah dự bị và dùng hệ thống thiên về chiến thuật. Liverpool đá với 5 hậu vệ là Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Joe Gomez, Jeremie Frimpong và ba tiền vệ trung tâm Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister. Trên hàng công là bộ đôi Florian Wirtz và Hugo Ekitike.

Chiến thuật này không hiệu quả khi Liverpool lép vế và chỉ sút ba cú, đều chệch mục tiêu. PSG thì áp đảo, dứt điểm 17 lần với 7 cú trúng đích và ghi hai bàn nhờ công Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia. HLV Arne Slot cũng thừa nhận Liverpool may mắn vì chỉ thua hai bàn.

Khvicha Kvaratskhelia đi bóng rồi dứt điểm vào lưới trống ấn định tỷ số, trong trận PSG thắng Liverpool 2-0 ở tứ kết lượt đi Champions League trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 8/4/2026. Ảnh: AP

Carragher cho rằng việc Slot chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ là sai lầm chiến thuật. Ông lý giải: "Với sơ đồ này, các trung vệ phải bao quát toàn bộ chiều rộng của sân, trong khi các cầu thủ chơi kèm người quá sát khiến hàng thủ dễ bị kéo giãn. Van Dijk bị đặt vào tình thế phải di chuyển liên tục khắp nơi, rất khó kiểm soát".

Cựu danh thủ người Anh bình luận rằng "Van Dijk chưa bao giờ thấy khó chịu đến vậy trong màu áo Liverpool khi thi đấu trong hệ thống này". Trong khi đó, Ibrahima Konate vẫn mắc lỗi cá nhân như thường lệ, khiến vai trò của Van Dijk càng trở nên nặng nề. Từ đó, Carragher dự đoán Van Dijk sẽ đề nghị Slot không bao giờ áp dụng lại sơ đồ này.

Cựu hậu vệ 48 tuổi cũng ca ngợi PSG: "Họ chơi như Barca của Pep Guardiola, vượt trội hoàn toàn về mọi mặt. Đây là điều đáng lo ngại với Liverpool, dù đội đã chi khoảng hơn 600 triệu USD trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua".

Cựu đội trưởng Liverpool, Steven Gerrard, xem bàn mở tỷ số của PSG là bước ngoặt và cho rằng CLB cũ lẽ ra phải phòng ngự tốt hơn. Desire Doue thoải mái cầm bóng sát vòng cấm rồi sút đập chân Ryan Gravenberch, khiến bóng bay bổng qua đầu thủ thành Giorgi Mamardashvili vào lưới.

Gerrard nhấn mạnh, nếu Liverpool chơi chặt chẽ hơn từ giữa sân, họ có thể tránh được tình huống nguy hiểm này, và chỉ ra vai trò của Konate. "Ở khu vực giữa sân, họ bị PSG kéo ra khỏi vị trí. Konate lẽ ra phải chơi tốt hơn trong các tình huống tranh chấp. Hàng thủ giờ hoàn toàn mất nhịp", bóng thoại bóng đá người Anh phân tích. Ông cũng cho rằng Mamardashvili có thể lùi về sâu hơn một chút để cản phá cú dứt điểm đổi hướng.

Trong khi đó, cựu thủ môn người Anh Paul Robinson nhìn nhận PSG ghi bàn may mắn, khi Doue tạo khoảng trống trước khi dứt điểm, còn Mamardashvili gần như đứng bất động trên vạch khung thành.

Hồng Duy (theo Sky Sports, Liverpool Echo)