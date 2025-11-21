Carragher: 'Liverpool có thể mất suất dự Champions League'

AnhTheo Jamie Carragher, Liverpool cần mua thêm hậu vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 để giành vé dự Champions League mùa sau.

"Đội hình Liverpool hiện nay không đủ sức bảo vệ Ngoại hạng Anh", cựu hậu vệ Carragher nói. "Có lẽ vào tháng 1, họ cần bổ sung cầu thủ có tốc độ, thể lực và sức mạnh. Nếu không chiêu mộ thêm hậu vệ, họ có thể mất suất dự Champions League".

Carragher cũng cho rằng HLV Arne Slot đang phạm sai lầm khi xây dựng lối chơi theo kiểu Pep Guardiola tại Man City. Nhà cầm quân người Hà Lan muốn Liverpool trình diễn và ghi bàn nhiều hơn, nhưng không đủ biến hóa để trung hòa đòi hỏi về thể lực của Ngoại hạng Anh.

"Khi gặp Man City ở vòng trước, Slot đã ca ngợi Guardiola như thể là thần tượng. Có lẽ ông ấy cũng làm vậy với nhiều HLV khác. Nhưng thành thật mà nói, nhìn vào cách thua của Liverpool, tôi thấy họ không thể đáp ứng được đòi hỏi thể lực của Ngoại hạng Anh", cựu hậu vệ nói thêm.

Doku (áo xanh) đi bóng trong trận Man City 3-0 Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh hôm 9/11. Ảnh: Reuters

Dẫn dắt Liverpool từ tháng 7/2024, Slot trải qua mùa đầu rất suôn sẻ. Ông vô địch Ngoại hạng Anh sớm 4 vòng và vào chung kết Cup Liên đoàn, dù chỉ bổ sung Federico Chiesa. Nhưng đến hè 2025, Slot ồ ạt tăng cường lực lượng và vấn đề bắt đầu phát sinh. Họ chi hơn 0,5 tỷ USD để mua 7 cầu thủ, nhưng thi đấu thiếu thuyết phục. Trừ Hugo Ekitike, 6 tân binh còn lại đều gây thất vọng ít nhiều.

6 vòng Ngoại hạng Anh gần nhất, Liverpool thua 5 trận, gồm cả các trận thua Chelsea, Man Utd 1-2 và Man City 0-3. Thầy trò Slot hiện rơi xuống thứ tám với 18 điểm sau 11 vòng, kém Top 4 một điểm. Họ cũng thua Galatasaray ở vòng bảng Champions League, Crystal Palace trong trận tranh Siêu Cup Anh và vòng bốn Cup Liên đoàn. Nếu không vô địch Champions League hoặc trở lại Top 4 Ngoại hạng Anh, họ sẽ đứng ngoài giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa sau.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Liverpool hiện nay là lối chơi. Họ gặp rất nhiều khó khăn trước các đối thủ chơi thiên về thể lực và tấn công trực diện. Trái lại, khi gặp đối thủ thích cầm bóng như Real Madrid, thầy trò Slot thoải mái hơn và làm chủ trận đấu.

Cuối kỳ chuyển nhượng vừa qua, Liverpool đã mua hụt trung vệ Marc Guehi. Crystal Palace quyết định giữ lại sau khi không tìm được cầu thủ thay thế. Vào tháng 1 tới, Liverpool có thể tái khởi động thương vụ này, hoặc tìm một trung vệ khác. Họ cũng được cho là đang liên hệ với Antoine Semenyo, tiền đạo có lối chơi tốc độ của Bournemouth.

Carragher từng dành toàn bộ sự nghiệp cấp CLB từ năm 1996 đến 2013 để phục vụ Liverpool. Cựu hậu vệ góp công đem lại Champions League 2005, UEFA Cup 2001, ba Cup Liên đoàn và hai Cup FA.

Thanh Quý (theo Podcast Overlap)