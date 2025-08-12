Carlsen nhắm mắt, thắng dễ ChatGPT ở cờ vua

MỹKỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen không cần nhìn bàn cờ, vẫn thắng dễ ChatGPT dù cho phép AI đi nước sai luật.

Carlsen được mời thi đấu với ChatGPT tại một sự kiện biểu diễn bên lề Freestyle Chess Grand Slam tại Las Vegas. Kỳ thủ Na Uy được yêu cầu ngồi quay lưng về bàn cờ, không nhìn vị trí quân cờ. Chatbot của OpenAI cầm quân đen, có người hỗ trợ nhập nước cờ của Carlsen và thực hiện nước đi vật lý thay cho nó.

Ngay khai cuộc, Carlsen đã gây bất ngờ khi đẩy tốt h4 ở nước đầu tiên. ChatGPT nhận xét rằng nước cờ này lạ lẫm, còn Carlsen cười và đồng ý. AI đáp trả bằng d5. Trắng tiếp tục chiếm trung tâm với các nước đẩy tốt d4, e3 và f3, còn Đen chọn lối chơi chắc chắn với e6 và c6. Tuy nhiên, Carlsen nhận xét cách tiếp cận của đối thủ "bị động".

Minh họa Magnus Carlsen đấu với ChatGPT. Ảnh: ChatGPT

Phong cách của ChatGPT khác biệt so với các phần mềm cờ vua mạnh như Stockfish. Thay vì tính toán hoàn hảo, nó đôi lúc đưa ra những ý tưởng đậm chất con người. Thậm chí, có lúc AI đọc nhầm quân cờ, hoặc tưởng tượng ra vị trí quân không tồn tại trên bàn cờ. Carlsen phải châm chước, cho nó đi những nước cờ sai luật.

Giữa ván, Carlsen nhập thành xa, bị ChatGPT cảnh báo là "mạo hiểm" do vua thiếu an toàn. Khi Carlsen hỏi liệu nó có thấy mối nguy dọc cột d hay không, ChatGPT tỏ ra lúng túng và nói về một quân mã ở d7, dù thực tế không hề có. Carlsen lập tức tận dụng, thí mã vào tốt e6 để mở đường cho xe bắt hậu d8.

Đến đây, ChatGPT vẫn đi đúng luật, nhưng thỉnh thoảng đề xuất nước vô lý như xe f4 ở vị trí không thể. Người hỗ trợ buộc phải thay bằng nước hợp lệ và được Carlsen đồng ý.

Ở tàn cuộc, Carlsen cố tình đưa vua một nước từ c1 lên tận e6, một nước cờ dĩ nhiên không hợp lệ vì vua chỉ được phép đi từng ô một. ChatGPT lại khen đó là một nước cờ hay, khi vua di chuyển "như một quân mã" để gây sức ép. Từ đó, bàn cờ trở nên hỗn loạn. AI cho tốt sống lại, xe xuất hiện ở vị trí bất thường và ăn quân không theo logic nào.

Cuối cùng Carlsen cho hậu nhảy qua đầu vua để chiếu hết, cũng là một nước sai luật. Nhưng vì đây là trận biểu diễn, và chính AI đã đi nhiều nước cờ bất hợp lệ trước, nên đòn đánh của Carlsen được chấp nhận.

Trận đấu biểu diễn này diễn ra trước khi ChatGPT dự giải cờ vua AI đầu tiên trong lịch sử diễn ra từ 5-7/8. Tại giải đó, nhà OpenAI cử hai đại diện là Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) o3 và o4-mini. Nhờ tài suy luận của mô hình o3, ChatGPT đã thắng giải với chiến thắng 4-0 trước Grok 4 của tỷ phú Elon Musk trong trận chung kết. Tại giải đó, o3 mắc ít lỗi hơn hẳn so với mô hình ChatGPT được dùng để đấu với Carlsen trước đó.

Mô hình o4-mini là dạng nhanh gọn hơn so với o3, và được cung cấp miễn phí cho người dùng ChatGPT. Người dùng miễn phí cũng có thể sử dụng mô hình o3, với khả năng suy luận cao hơn, nhưng giới hạn số lần dùng trong một thời gian nhất định, chẳng hạn ba lần trong một tháng.

Xuân Bình