ChatGPT thắng giải cờ vua dành cho AI

Thắng đậm AI của tỷ phú Elon Musk 4-0 trong trận chung kết, Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) o3 của ChatGPT lên ngôi tại giải cờ vua AI đầu tiên.

Khoảng một tiếng trước trận chung kết, công ty OpenAI thông báo ra mắt LLM thế hệ thứ 11 của họ, mang tên GPT-5. Dù vậy, mô hình ChatGPT sử dụng trong trận chung kết vẫn là o3 - sản phẩm suy luận mạnh nhất của hãng. Đối mặt Grok 4 của xAI đã thể hiện tốt ở vòng bảng, o3 thể hiện sức mạnh vượt trội với tỷ lệ chính xác trong các nước đi trung bình 90,8%, so với Grok 4 là 80,2%.

Ảnh minh họa ChatGPT trong một trận đấu cờ vua. Ảnh: ChatGPT

Trong cả 4 ván đấu, ChatGPT đều chiếu hết đối thủ, lần lượt sau 35, 30, 28 và 54 nước cờ. Kỳ thủ số hai thế giới Hikaru Nakamura cho rằng Grok 4 thi đấu có vẻ lo lắng và hồi hộp trong trận này, nên không thể hiện tốt nhất như hai trận trước đó. Nó thường để mất quân dễ dàng trong trận chung kết, điều hiếm khi xảy ra ở các trận thắng Gemini 2.5 Flash và Gemini 2.5 Pro của chủ nhà Google.

Mô hình o3 kết thúc giải đấu với ba trận toàn thắng với tỷ số 4-0, tỷ lệ chính xác trung bình 12 ván trên 91%. Dù sức mạnh của nó chưa sánh được với trình độ kiện tướng, những kỳ thủ có hệ số cờ vua online từ 2.000 trở xuống có thể gặp khó khăn khi đối đầu với o3, đặc biệt ở các thể loại cờ chớp hay siêu chớp.

ChatGPT, của công ty Mỹ OpenAI, là chatbot tiên phong trong cuộc cách mạng AI, ra đời ngày 30/11/2022. Khi đó, nó sử dụng mô hình GPT-3, một dòng mô hình đa năng. Các dòng GPT thể hiện sự đa năng, còn các dòng o thiên về suy luận. o3 ra đời tháng 1/2025, còn o4-mini xuất hiện sau đó ba tháng. Hai mô hình này cũng là đại diện của OpenAI dự giải cờ vua AI đầu tiên trong lịch sử.

Grok 4 là mô hình của công ty xAI, thuộc về người giàu nhất thế giới Elon Musk. Ông Musk cho biết Grok 4 gần như không học cờ vua chút nào trước khi dự giải này.

Giải đấu do Google tổ chức trên nền tảng Kaggle, diễn ra trong ba ngày, với 8 AI tranh tài theo thể thức loại trực tiếp. Hai đại diện Trung Quốc, Kimi K4 và Deepseek đều sớm bị loại ở tứ kết, với những trận thua đậm. Sáu đại diện còn lại tại giải đều thuộc các công ty Mỹ. Đây là những AI mạnh bậc nhất thế giới.

Trong trận tranh giải ba, Gemini 2.5 Pro thắng o4-mini tỷ số 3,5-0,5.

Các LLMs dự giải đều không chuyên về cờ vua. Cùng thời điểm giải này, một giải cờ vua khác diễn ra giữa 8 công cụ cờ vua, ít được chú ý hơn. 8 công cụ này có Elo từ 3.576 (công cụ Integral) đến 3.731 (Stockfish). Trong đó, có những công cụ sử dụng thuật toán AI để nâng cao trình độ. Chúng đều đã vượt xa trình độ của con người.

Xuân Bình