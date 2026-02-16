Carlsen lần đầu vô địch cờ vua 960 thế giới

ĐứcMagnus Carlsen thâu tóm trọn bộ danh hiệu thế giới của FIDE, sau khi thắng Fabiano Caruana 2,5-1,5 ở chung kết Freestyle Chess World Championship 2026.

Trong trận chung kết tối 15/2 tại Weissenhaus, Magnus Carlsen và Fabiano Caruana hòa ván đầu tiên sau thế trận cân bằng gần như tuyệt đối. Ở ván này, cấu trúc quân đối xứng xuất hiện chỉ sau tám nước khai cuộc, khiến hai bên đều khó tìm cách thắng.

Carlsen (giữa) nâng cup vô địch Freestyle Chess World Championship 2026, sau khi thắng Caruana (trái) ở chung kết tại Weissenhaus, Đức tối 15/2/2026. Ảnh: FIDE

Sang ván hai, Caruana chiếm ưu thế ngay từ khai cuộc. Đại kiện tướng Mỹ nhiều lần hướng tới kế hoạch đẩy tốt, tạo sức ép trực diện lên vua đối phương. Có thời điểm, Caruana nắm trong tay cơ hội thắng rõ ràng, đặc biệt khi bước vào giai đoạn trung cuộc với thế trận chủ động. Tuy nhiên, anh không chọn phương án dứt điểm sớm. Khi thời gian trên đồng hồ hai bên cạn dần, Carlsen phòng ngự chắc chắn và xoay xở chính xác trong thế cờ phức tạp. Ván đấu kết thúc mà Caruana không thể chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng, bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn trước.

Bước ngoặt của trận chung kết đến ở ván ba. Caruana suy nghĩ gần năm phút cho nước đầu tiên và dần đưa ván đấu vào quỹ đạo có lợi. Trong phần lớn thời gian, Carlsen vẫn đứng vững, cho đến khi anh mắc sai lầm ở nước 14 và 15, đặt vua vào tình thế nguy hiểm. Caruana khai thác chính xác bằng những đòn trung gian mạnh mẽ như điều vua và tốt ở nước 19 và 20. Chính Carlsen thừa nhận rằng ở thời điểm đó anh nhận ra bản thân ở thế thua hoàn toàn.

Dù vậy, Caruana không tung ra đòn kết liễu sớm. Carlsen chấp nhận hy sinh tốt để tìm kiếm cơ hội phản công, đồng thời trông chờ vào áp lực thời gian bên phía đối thủ. Khi Caruana rơi vào cảnh hụt giờ, chất lượng nước đi suy giảm rõ rệt. Từ thế thua, Carlsen dần gỡ hòa thế trận. Khi cơ hội xuất hiện, anh không chọn phương án an toàn để giữ hòa mà tiếp tục gây sức ép.

Chỉ vài nước sau, cục diện đảo chiều hoàn toàn: Carlsen tổ chức đòn tấn công chiếu hết chớp nhoáng bằng hậu và xe, buộc Caruana phải đầu hàng. Chiến thắng ở ván ba giúp kỳ thủ Na Uy dẫn 2-1 sau ba ván, đặt đối thủ vào tình thế buộc phải thắng ở ván cuối.

Ván bốn diễn ra trong bối cảnh Carlsen chỉ cần hòa để đăng quang. Tuy nhiên, anh thừa nhận bản thân rơi vào trạng thái kiệt sức sau nhiều ngày thi đấu liên tiếp, bao gồm cả giải Speed Chess Championship tại London đầu tháng 2/2026. Dù có thời điểm cầm quân trắng với thế trận hứa hẹn, Carlsen mắc sai sót ở nước 25, khi chỉ còn bốn giây trên đồng hồ.

Nước đi này mở ra cơ hội thắng ngay lập tức cho Caruana, nhưng đại kiện tướng Mỹ không tìm thấy đòn quyết định. Carlsen lập tức phản công, thoát hiểm và đưa ván đấu trở lại thế cân bằng.

Từ đó, Carlsen kiểm soát rủi ro, đổi quân hợp lý để hướng tới kết quả hòa. Caruana không còn cơ hội tạo đột biến và chấp nhận chia điểm. Chung cuộc, Carlsen thắng 2,5-1,5 sau bốn ván, qua đó đăng quang tại FIDE Freestyle Chess World Championship 2026.

Danh hiệu này giúp Carlsen hoàn tất bộ sưu tập vô địch thế giới ở mọi thể thức do FIDE tổ chức, gồm cờ tiêu chuẩn, nhanh, chớp và cờ vua 960 (Freestyle Chess hay Fischer Random). Trong đó, anh là đương kim vô địch ở ba trong bốn thể loại trên, ngoại trừ cờ tiêu chuẩn mà anh đã bỏ ngôi Vua.

Đây cũng là chức vô địch thế giới thứ 23 trong sự nghiệp của anh, và là danh hiệu thứ 21 của FIDE. Đây là lần đầu anh thắng giải cờ vua 960 do FIDE tổ chức, sau khi Wesley So và Hikaru Nakamura đăng quang ở hai giải trước đó, năm 2019 và 2022.

Carlsen nhận 100.000 USD tiền thưởng cho ngôi quán quân Freestyle Chess World Championship 2026, còn Caruana lĩnh 60.000 USD. Giải ba thuộc về Nodirbek Abdusattorov, sau khi thắng Vincent Keymer tỷ số 2,5-1,5.

Xuân Bình