Carlsen lần thứ năm vô địch Speed Chess Championship

Chiến thắng 15-12 trước Alireza Firouzja ở chung kết giúp Magnus Carlsen cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch Speed Chess Championship của Hikaru Nakamura.

Trong khi Firouzja tập trung thi đấu suốt 180 phút ở chung kết tối 8/2, Carlsen thoải mái ăn uống và nhai kẹo chóp chép trong phần lớn thời lượng. Dù vậy, kỳ thủ số một thế giới vẫn sớm dẫn 5,5-3,5 sau 9 ván ở thể loại 5+1 (5 phút cho mỗi bên, thêm một giây sau từng nước đi).

Kể từ đó, Carlsen không bao giờ đánh mất lợi thế dẫn trước. Firouzja cũng nỗ lực để tránh bị dẫn quá ba điểm, nhưng có lúc anh xin thua trong thế cờ chưa thực sự rõ ràng, khiến kỳ thủ Na Uy trợn mắt và tỏ vẻ ngạc nhiên. Ở thể loại 3+1, tỷ số là 4,5-4,5, giúp Carlsen giữ lợi thế hai điểm.

Carlsen nâng cup vô địch sau khi thắng Firouzja ở chung kết Speed Chess Championship 2025 tại London, Vương quốc Anh tối 7/2/2026. Ảnh: Chess

Trong thể loại cuối 1+1, kỳ thủ 35 tuổi thắng 5-4, để khép lại trận đấu với tỷ số 15-12. Có thời điểm Carlsen tìm được cách thắng trong tàn cuộc tốt cân bằng, khiến anh tự vỗ tay khen bản thân rồi ngước mắt nhìn về phía khán giả. Trong khi, kỳ thủ 22 tuổi không lộ nhiều cảm xúc dù có những ván thắng, thua.

Sau trận, hàng trăm khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng chức vô địch của Carlsen, cũng như tinh thần chiến đấu của kỳ thủ Pháp gốc Iran. Đây là lần thứ hai liên tiếp anh thua Carlsen ở chung kết Speed Chess Championship. Nhưng so với trận đấu kỳ trước có tỷ số 23,5-7,5, kết quả lần này sít sao hơn hẳn.

Trong trận tranh giải ba diễn ra trước đó vài tiếng, Hikaru Nakamura bất ngờ thua Denis Lazavik 12,5-13,5. Kết quả giúp kỳ thủ Belarus giành suất dự eSports World Cup 2026, cùng Carlsen và Firouzja. Trong khi đó, Nakamura sẽ phải chờ các vòng loại tiếp theo để hy vọng được tới Riyadh.

Đây là lần thứ năm Carlsen vô địch Speed Chess Championship, trong 6 lần góp mặt. Anh đăng quang năm 2016, 2017, 2023, 2024 và 2025, chỉ thua đúng một trận ở chung kết trước Nakamura năm 2022. Nakamura cũng năm lần vô địch giải này, liên tiếp giai đoạn 2018-2022. Ngoài ra, chưa có kỳ thủ nào khác đăng quang.

Speed Chess Championship được Carlsen xem là giải cờ trực tuyến có thể thức hấp dẫn nhất. Giải áp dụng hình thức đấu loại trực tiếp, kết hợp cờ chớp và siêu chớp. Mỗi trận diễn ra trong 180 phút, lần lượt gồm 5+1 (90 phút), 3+1 (60 phút) và 1+1 (30 phút). Kỳ thủ giành tổng điểm cao nhất sau ba phần sẽ đi tiếp. Bán kết và chung kết giải năm nay diễn ra ở London, Vương quốc Anh. Các kỳ thủ thi đấu trên máy tính nhưng ngồi trong cùng phòng.

Xuân Bình