Carlsberg Việt Nam đặt mục tiêu Net Zero vào năm 2028

Carlsberg Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đối với phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động sản xuất vào năm 2028.

Thông tin được ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ tại hội thảo "Ngày Bắc Âu - Tiến tới mục tiêu xanh" trong khuôn khổ Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) 2024. Tại đây, ông tham gia phiên thảo luận với chủ đề "Hệ thống thực phẩm cho một ngày mai xanh và khỏe mạnh hơn". Ông Andrew đã nhấn mạnh cam kết phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam cũng như những kế hoạch, mục tiêu cụ thể của công ty nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam (thứ hai từ trái qua) chia sẻ về hành trình phát triển bền vững của công ty tại Việt Nam. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Theo ông Andrew, phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động của Carlsberg trên toàn cầu và tại Việt Nam. Năm 2022, Tập đoàn Carlsberg đã triển khai chương trình Together Towards Zero and Beyond (TTZAB), với mục tiêu giảm thiểu phát thải carbon và thúc đẩy các giải pháp bền vững tại các nhà máy bia cũng như trong toàn bộ chuỗi giá trị của tập đoàn.

Đồng hành cùng chiến lược toàn cầu, Carlsberg Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028, góp phần vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050. Ông Andrew chia sẻ: "Đây là một mục tiêu đầy tham vọng và là một hành trình dài, đòi hỏi chúng ta phải tích hợp tính bền vững vào từng khía cạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh". Ông cho biết, Carlsberg Việt Nam không ngừng nỗ lực để giảm phát thải carbon, giảm rác thải bao bì, tiết kiệm nước trong sản xuất và thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm tác động đến môi trường mà còn khuyến khích người tiêu dùng đưa ra những lựa chọn bền vững hơn.

Để đạt được mục tiêu Net Zero trong sản xuất vào năm 2028, Carlsberg Việt Nam đang áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến như lò hơi sinh khối và hệ thống làm lạnh tiết kiệm năng lượng, giúp giảm đáng kể lượng phát thải. Công ty cũng tối ưu hóa dây chuyền sản xuất và không ngừng cải tiến để nâng cao hiệu suất hoạt động.

Trong thời gian tới, công ty sẽ đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tái tạo thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp (D-PPA) và các dự án năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001:2015 về quản lý môi trường và ISO 45001:2018 về quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, đảm bảo mọi hoạt động của công ty đều đạt tiêu chuẩn toàn cầu.

Carlsberg hiện sử dụng 100% chai có thể tái sử dụng cho tất cả dòng sản phẩm. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Ngoài giảm phát thải carbon, Carlsberg Việt Nam còn chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm. Kể từ năm 2019, công ty đã giảm hơn 30% lượng nước tiêu thụ, trở thành một trong những nhà máy bia có hiệu suất sử dụng nước cao nhất của Carlsberg trên toàn cầu. Sự cải thiện này là một phần trong nỗ lực toàn diện nhằm tiết kiệm nước và nâng cấp quy trình xử lý nước thải của công ty.

Bao bì bền vững cũng là một ưu tiên quan trọng trong chiến lược của Carlsberg Việt Nam. Công ty hiện sử dụng 100% chai có thể tái sử dụng cho tất cả dòng sản phẩm, đồng thời giảm trọng lượng của lon và nắp chai nhằm tối ưu hóa việc tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu. Hơn 90% bao bì thùng carton của công ty được làm từ vật liệu tái chế, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Hơn 90% bao bì thùng carton của công ty được làm từ vật liệu tái chế. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Bên cạnh những nỗ lực bền vững trong sản xuất, Carlsberg Việt Nam còn thể hiện cam kết với xã hội và cộng đồng mà công ty phục vụ. Tiêu biểu là chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" - sáng kiến đã và đang góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sạch tại khu vực miền Trung. Qua 6 năm triển khai, chương trình đã cải thiện chất lượng sống cho hơn 9.000 hộ gia đình và 35.000 người dân tại 5 tỉnh, mang lại nguồn nước sạch cho hàng chục nghìn người dân nơi đây.

Carlsberg Việt Nam cũng hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện hàng năm, như xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn và hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Gần đây, công ty cùng toàn thể nhân viên đã quyên góp hơn 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc vượt qua khó khăn sau bão Yagi và lũ lụt.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, ông Andrew Khan cho rằng hành trình hướng tới Net Zero đầy thách thức. Theo ông, các doanh nghiệp, như Carlsberg Việt Nam, đóng vai trò thiết yếu trong việc định hình quá trình chuyển đổi này. Bằng cách giữ vai trò tiên phong và thúc đẩy hợp tác liên ngành, doanh nghiệp có thể tạo ra những đóng góp đáng kể vào các mục tiêu bền vững.

Vị lãnh đạo Carlsberg Việt Nam cho rằng, phát triển bền vững không chỉ là những bước đi của hiện tại, mà còn đặt nền móng cho một tương lai tốt đẹp hơn. "Hành trình của Carlsberg Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 là một sứ mệnh chung, và cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên một tương lai bền vững cho mọi người", ông Andrew Khan khẳng định.

Ông Andrew Khan cho biết Carlsberg Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) 2024 khai mạc sáng 21/10 và kéo dài đến 23/10 tại TP HCM, do Bộ Công thương đồng chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức. Sự kiện quy tụ các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp hàng đầu từ khắp châu Âu và Việt Nam cùng thảo luận về những chiến lược thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh và bền vững tại Việt Nam. Theo Bộ Công thương, diễn đàn là một trong những sự kiện thường niên quy mô, uy tín hàng đầu Việt Nam, một hình mẫu về hợp tác công tư trong tăng trưởng xanh.

Trong khuôn khổ sự kiện, hội thảo "Ngày Bắc Âu - Tiến tới mục tiêu xanh" đã tập trung vào các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy sự hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Bắc Âu trên hành trình phát triển bền vững.

Hoàng Anh