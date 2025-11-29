Carlos: 'Beckham hay nhất Dải ngân hà đời đầu của Real'

Theo cựu hậu vệ Roberto Carlos, David Beckham toàn diện hơn Zinedine Zidane, Ronaldo De Lima và Luis Figo trong đội hình toàn siêu sao ở Real Madrid.

"Beckham hay nhất Dải ngân hà đời đầu của Real", Carlos nói trong podcast của John Obi Mikel ngày 28/11. "Zidane rất giỏi, nhưng Beckham xuất sắc trong cả tập luyện lẫn thi đấu. Cậu ấy luôn chơi vì bạn bè và vì Real. Cậu ấy luôn nghĩ cho đội bóng, trong khi những người khác nghĩ nhiều hơn cho bản thân".

Beckham là một trong những thành viên của "Dải ngân hà" đời đầu mà Chủ tịch Florentino Perez dày công xây dựng, bên cạnh Raul Gonzalez, Roberto Carlos, Luis Figo, Zinedine Zidane và Ronaldo De Lima. Nhưng vào thời điểm tiền vệ người Anh rời Man Utd để đến sân Bernabeu hè 2003, dàn sao đã tận hưởng mọi thành công, qua thời đỉnh cao và bắt đầu thoái trào. Khi đó, Zidane đã có World Cup, Euro và Champions League, còn Ronaldo De Lima và Carlos vừa giành World Cup 2002. Trong bốn năm khoác áo Real, Beckham chỉ giành một La Liga và một Siêu Cup Tây Ban Nha, ít hơn rất nhiều so với 12 danh hiệu trong màu áo "Quỷ Đỏ".

Ronaldo De Lima, Roberto Carlos và David Beckham (phải) mừng bàn khi còn chơi cho Real năm 2005. Ảnh: EFE

Sau khi rời Real năm 2007, Beckham giành một Ligue 1 với PSG và bốn danh hiệu với LA Galaxy. Cựu tiền vệ người Anh hiện là đồng sở hữu kiêm Chủ tịch Inter Miami, đội bóng có giá trị 1,2 tỷ USD trên bảng xếp hạng Forbes 2025.

Theo Carlos, Ronaldo De Lima là cầu thủ hay nhất cùng thế hệ. Anh cho rằng nếu không bị chấn thương quá nhiều, "Người ngoài hành tinh" có thể đã giành nhiều hơn hai World Cup và hai Quả Bóng Vàng. Trước trận chung kết World Cup 1998 mà Brazil thua Pháp 0-3, Ronaldo De Lima bất ngờ lên cơn co giật và sa sút phong độ.

Tuy nhiên, Carlos cũng thừa nhận việc thỏa mãn với thành công và xu hướng thích tiệc tùng là hai điểm yếu hạn chế phần lớn cầu thủ Brazil đồng hương. "Ronaldo De Lima luôn thích tiệc tùng. Ronaldinho thậm chí chỉ thích vui vẻ khi đã đạt đến đỉnh cao. Cậu ấy chán việc làm mọi người trở nên hạnh phúc", Carlos nói thêm.

Cựu hậu vệ trái cũng mừng vì Carlo Ancelotti dẫn dắt tuyển Brazil hiện nay. Anh cho rằng nhà cầm quân người Italy có ưu điểm lớn là biết cách thích nghi với mọi đội bóng. "Với Ancelotti, Brazil có thể có một kỳ World Cup tuyệt vời. Khi Neymar, Vinicius và Rodrygo đạt phong độ cao, Brazil là một đội bóng tuyệt vời. Nhưng khi không có bóng, họ thường gặp vấn đề lớn", Carlos nói.

Brazil chưa giành lại World Cup kể từ năm 2002, khi Carlos, Ronaldo De Lima, Ronaldinho và Rivaldo đem lại chức vô địch thứ năm. Năm giải gần nhất, Brazil dừng bước bốn lần ở tứ kết. Năm 2014, họ vào bán kết, nhưng thua Đức 1-7 ngay trên sân nhà.

HLV Ancelotti bắt đầu dẫn dắt Brazil từ tháng 6/2025, sau khi chia tay Real. Nhà cầm quân người Italy hiện giữ kỷ lục giành năm Champions League với AC Milan và Real. Ông cũng là HLV duy nhất vô địch quốc gia ở cả năm nền bóng đá hàng đầu châu Âu: Serie A với AC Milan, Ngoại hạng Anh với Chelsea, Ligue 1 với PSG, Bundesliga với Bayern và La Liga với Real.

Thanh Quý (theo podcast)