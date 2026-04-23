Cặp vợ chồng da trắng sinh con da màu đã tìm được cha mẹ ruột của đứa trẻ

MỹVợ chồng Tiffany Score và Steven Mills tại bang Florida thông báo đã tìm thấy cha mẹ ruột của con gái họ, sau sự cố Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Orlando cấy nhầm phôi thai hồi tháng 4/2025.

Thông qua luật sư Jack Scarola, hai vợ chồng xác nhận kết quả xét nghiệm ADN mới nhất đã chỉ đích danh cha mẹ di truyền của bé gái. Score và Mills chia sẻ họ mang nghĩa vụ đạo đức phải tìm lại gia đình gốc cho con, dù luôn nơm nớp nỗi lo phải giao trả đứa trẻ. Tuy nhiên, luật sư Scarola khẳng định phía cha mẹ sinh học chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu nhận lại con nào.

Trở lại năm 2020, cặp đôi gửi ba phôi thai khỏe mạnh tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Orlando ở thành phố Longwood. Đến tháng 4/2025, cơ sở y tế này cùng bác sĩ điều trị đã thao tác sai, đưa phôi thai của một bệnh nhân khác vào tử cung của Score.

Ngày 11/12/2025, Score sinh bé gái Shea. Hai vợ chồng nhanh chóng nhận thấy điểm bất thường khi cả hai đều da trắng nhưng con gái lại mang đặc điểm nhận dạng của chủng tộc khác. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó chứng minh đứa trẻ hoàn toàn không cùng huyết thống với họ.

Vợ chồng Tiffany Score và Steven Mills cùng em bé Shea. Ảnh: Mara Hatfield

Việc tìm ra cha mẹ ruột của đứa trẻ khép lại một hành trình đau lòng nhưng lại mở ra những rắc rối mới về mặt pháp lý và tình cảm mà họ phải đối mặt. Điều khiến hai vợ chồng quan tâm nhất là không biết phôi thai thực sự của mình hiện ở đâu, đã bị hủy hay được cấy cho một người khác. Dù vậy, tình cảm giữa vợ chồng Score và em bé vẫn rất sâu đậm.

"Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn kể từ lúc con bé chào đời cho đến tận sau này: Chúng tôi sẽ mãi là cha mẹ và sẽ luôn dành trọn tình yêu cho con", Score chia sẻ.

Luật sư Scarola hiện tiếp tục tiến hành các thủ tục pháp lý, trọng tâm yêu cầu cơ sở sinh sản bồi thường chi phí phát sinh và những tổn thất tinh thần thân chủ phải gánh chịu. Gia đình hy vọng vụ kiện sẽ giúp họ trút bỏ gánh nặng để toàn tâm chăm sóc bé Shea.

Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Orlando hiện chưa phản hồi về vụ việc. Hồi đầu tháng, đơn vị này đã đóng cửa và nhường mặt bằng cho một phòng khám mới.

Bình Minh (Theo People)