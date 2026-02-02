Vợ chồng da trắng sinh con da màu vì bị chuyển nhầm phôi

MỹMột cặp vợ chồng ở bang Florida đệ đơn kiện trung tâm hỗ trợ sinh sản sau khi sai sót y khoa nghiêm trọng dẫn đến việc họ hạ sinh một em bé hoàn toàn không có quan hệ huyết thống và khác biệt về chủng tộc.

Hồ sơ vụ kiện được tờ Orlando Sentinel trích dẫn cho biết Tiffany Score và Steven Mills cáo buộc trung tâm IVF Life, Inc. cùng bác sĩ Milton McNichol đã cấy nhầm phôi thai của bệnh nhân khác vào tử cung của Score hồi tháng 4/2025. Trước đó, vào năm 2020, cặp đôi lưu trữ ba phôi thai khỏe mạnh tại cơ sở này, nơi vốn tự quảng bá sở hữu "dịch vụ chăm sóc sinh sản tiên tiến" và "công nghệ hiện đại", để chờ làm thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Ngày 11/12/2025, sau 5 năm kể từ khi đông lạnh phôi, họ chào đón một bé gái khỏe mạnh. Tuy nhiên, bất thường nảy sinh khi cả cha và mẹ đều là người da trắng nhưng em bé tên Shea lại mang đặc điểm nhận dạng của một chủng tộc khác. Kết quả xét nghiệm di truyền sau đó xác nhận đứa trẻ "không có mối quan hệ huyết thống" với cặp vợ chồng.

Tiffany Score và Steven Mills cùng con gái Shea. Ảnh: Steven Mills

Ông John Scarola, luật sư đại diện cho vợ chồng Score và Mills, cho biết đã gửi thư đến cơ sở y tế trên vào ngày 5/1. Trong thư, ông thay mặt thân chủ yêu cầu cơ sở này phải hỗ trợ đưa bé gái đoàn tụ với cha mẹ ruột, đồng thời giải trình rõ về tình trạng các phôi thai thất lạc của cặp đôi. Mills và Score sợ rằng phôi thai của mình có thể đã được cấy cho người khác, có nghĩa một phụ nữ nào đó mang thai, thậm chí đang nuôi nấng chính con ruột của họ.

Bất chấp cú sốc về mặt di truyền, tình cảm giữa vợ chồng Score và em bé vẫn rất sâu đậm. Theo Law & Crime, họ đã hình thành một "sợi dây liên kết cảm xúc mãnh liệt" với đứa trẻ trong suốt thai kỳ. Dù sẵn lòng tiếp tục nuôi dưỡng, cặp đôi vẫn nhận thấy có nghĩa vụ giúp bé tìm lại cha mẹ ruột. "Họ đã yêu đứa trẻ này nhưng lo ngại ai đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để đòi lại con từ tay mình", luật sư Scarola chia sẻ.

Tại phiên điều trần khẩn cấp hồi tuần trước, ông Scarola chỉ trích đây là một "sai lầm khủng khiếp" và cho rằng sự cố có thể xảy ra ngay từ khâu lưu trữ năm 2020 hoặc trong quá trình cấy ghép năm 2025. Tuy nhiên, vụ việc trở nên phức tạp do thiếu các tiền lệ pháp lý rõ ràng tại bang Florida.

Theo tờ Orlando Sentinel, vợ chồng Score và Mills cũng yêu cầu phía trung tâm phải trả tiền xét nghiệm ADN cho mọi đứa trẻ chào đời tại cơ sở này trong 5 năm trở lại đây. Họ tin rằng đây là cách duy nhất để xác định xem ai đang nuôi con của mình và đảm bảo không có thêm sự nhầm lẫn nào khác.

Luật sư của cả hai bên cho biết phía trung tâm hiếm muộn đồng ý tiến hành các xét nghiệm di truyền để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, luật sư đại diện Francis Pierce III cho rằng việc xét nghiệm diện rộng vấp phải rào cản về quyền riêng tư nếu bệnh nhân không đồng ý.

Thẩm phán Margaret Schreiber nhận định hệ thống luật pháp của bang Florida hiện vẫn còn những "khoảng trống" đối với trường hợp này. Bà cho biết luật hiện hành chưa đủ căn cứ để đưa ra một phán quyết có thể vừa giải đáp được những thắc mắc của phía nguyên đơn, vừa đảm bảo quyền lợi và sự bảo mật mà phía cơ sở y tế muốn duy trì cho các khách hàng khác của họ.

Trong một thông báo đã bị gỡ bỏ trên trang web chính thức, IVF Life, Inc. khẳng định đang "tích cực phối hợp điều tra" nhằm hỗ trợ một bệnh nhân xác định nguyên nhân dẫn đến sai sót hy hữu: sinh con nhưng không có quan hệ huyết thống".

Bác sĩ Milton McNichol, người đứng đầu trung tâm, từng bị phạt 5.000 USD hồi tháng 5/2024 sau khi Hội đồng Y khoa bang Florida kiểm tra định kỳ, phát hiện cơ sở này sử dụng thiết bị không đạt chuẩn và không tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro.

Bình Minh (Theo Fox News, NY Post, Orlando Sentinel)