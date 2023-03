Cặp sao 'True Detective' thăm nhà tù Hỏa Lò

Hà NộiDiễn viên Matthew McConaughey, Woody Harrelson - đóng chung series "True Detective" - thăm khu di tích nhà tù Hỏa Lò.

Đại diện khu di tích cho biết đoàn của McConaughey và Harrelson đến nơi lúc 15h30 ngày 10/3. Họ có khoảng hơn một giờ tham quan, trong đó có phòng trưng bày Phút hồi sinh - được khai mạc cùng ngày. Sau buổi trải nghiệm, các diễn viên cho biết cảm động khi lắng nghe những câu chuyện lịch sử.

Theo cổng Thông tin Chính phủ, trưng bày Phút hồi sinh nhằm kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày sau Hiệp định Paris (1973 - 2023) và 48 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

Đoàn của Matthew McConaughey (thứ năm tử trái qua) và Woody Harrelson (thứ hai từ phải qua) tham quan khu di tích nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Buổi trưng bày gồm ba nội dung: Mở cửa ngục tù, Ngày chiến thắng trở về, Viết tiếp bản hùng ca. Chương trình tái hiện hy sinh của chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, niềm vui vỡ òa của họ trong ngày được trở về, cũng như tình quân dân.

Matthew McConaughey, 54 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Đầu thập niên 1990, anh bắt đầu sự nghiệp khi nhận đóng nhiều quảng cáo truyền hình. Tài tử được biết đến sau bộ phim Dazed and Confused (1993) của đạo diễn Richard Linklater.

Sau đó, diễn viên góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh nổi tiếng như A Time to Kill (1996), Wedding Planner (2001), Dallas Buyers Club (2013), Interstellar (2014) hay The Gentlemen (2019). Trong sự nghiệp, McConaughey gặt hái nhiều thành công, từng thắng một giải Oscar và hai giải Emmy.

Diễn viên Matthew McConaughey. Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Woody Harrelson, 62 tuổi, là diễn viên kiêm biên kịch người Mỹ. Đóng phim từ giữa thập niên 1980, anh gây chú ý với vai truyền hình như nhân viên pha chế đồ uống Woody Boyd trong series Cheers.

Ngôi sao sau đó góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh thành công như Cool Blue (1989), Indecent Proposal (1993), No Country for Old Men (2007) hay Now You See Me (2013). Trong sự nghiệp, Harrelson từng đoạt một giải Emmy và ba lần nhận đề cử Oscar.

Matthew McConaughey và Woody Harrelson đóng chung mùa một series trinh thám True Detective của kênh HBO. Loạt phim gây tiếng vang và thu hút trung bình hơn 11,9 triệu khán giả mỗi tập tại Mỹ. Mùa một thắng năm giải Emmy, gồm các hạng mục lớn như đạo diễn, tuyển diễn viên và quay phim.

Diễn viên Woody Harrelson (trái) tại buổi trưng bày. Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Nhà tù Hỏa Lò, nay là di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, nằm ở số 1 Hỏa Lò, Hà Nội. Người Pháp xây dựng nhà tù này vào năm 1896, phía nam giáp phố Thợ Nhuộm, phía tây giáp phố Quán Sứ, bắc giáp phố Hai Bà Trưng còn đông giáp tòa án. Tổng diện tích nhà tù và những đường lân cận dẫn đến nhà tù là 12.908 m2. Thiết kế ban đầu của nhà tù để giam 450 người, nhưng thực tế giam tới 2.000 người. Nhà tù là nơi Pháp giam cầm hàng vạn chiến sĩ yêu nước, ngoài ra còn giam cả tù thường phạm và tù ngoại kiều.

Trailer phim "True Detective" Trailer phim "True Detective". Video: HBO

Đạt Phan