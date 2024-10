Bão Trà Mi áp sát đất liền Thừa Thiên Huế - Quảng Nam

9h10 TP HCM mưa lớn do ảnh hưởng bão

Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão Trà Mi, tại TP HCM đã xảy ra mưa trên diện rộng từ sáng sớm. Mưa kéo dài đến 9h khiến bầu trời mù mịt, người dân gặp do khó khăn khi đi lại. Lượng mưa phổ biến 10-20 mm, có nơi mưa to hơn 50 mm. Theo Đài khí tượng thuỷ văn Nam bộ, mưa còn kéo dài đến chiều tối nay, đề phòng giông sét.