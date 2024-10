Bão vào Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng, giật đổ hàng loạt cây xanh

12h hôm nay, sau hai giờ đổ bộ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, bão Trà Mi mạnh cấp 9 đã giật đổ hàng loạt cây xanh, phá nhiều đoạn bờ kè, khiến lũ sông đang lên.

Từ 8h30, rìa cơn bão bắt đầu vào đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng gây gió mạnh khoảng cấp 6, mưa to từng đợt. So với dự báo chiều tối qua của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Trà Mi áp sát bờ biển nhanh hơn chừng 6 tiếng do đi chúc xuống phía Nam.

Dự báo 10-11h bão vào khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Nam. Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng tâm bão Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam cấp 8-9, giật cấp 11. Theo phân loại, bão cấp 8-9 (tối đa 88 km/h) có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng. Biển động dữ dội, làm đắm tàu thuyền.

Đường phố Huế ngập sâu 0,5 m sáng 27/10. Ảnh: Võ Thạnh

Để đảm bảo an toàn, người dân Thừa Thiên Huế được khuyến cáo không ra đường từ 7h, với Đà Nẵng từ 10h, trừ lực lượng phòng chống lụt bão. 4 sân bay miền Trung gồm Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai dừng hoạt động.

Tại cuộc họp phòng chống bão Trà Mi với bộ ngành và các địa phương, lo ngại mưa lớn gây sạt lở, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp với Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông quân đội sử dụng UAV để phát hiện vết nứt lớn, kéo dài.

"Khi đã mưa 1-3 ngày cùng với các vết nứt trước đây cũng như đứt gẫy địa chất thì khả năng sạt lở rất cao. Chúng ta chưa có điều kiện dự báo quan trắc chính xác thì việc cảnh báo để di dời dân cư là rất quan trọng. Cần bay để khảo sát khu vực tập trung đông dân cư, khu vực có đứt gãy địa chất. Việc này cần thực hiện khẩn trương", Phó thủ tướng nói.

Cây đổ đè trúng ôtô trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu. Ảnh: Nguyễn Đông

9h, tâm bão áp sát đất liền Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, bắt đầu gây thiệt hại. Tại TP Huế, một số cây trên đường Lê Quý Đôn, Lý Thường Kiệt gãy đổ. Để tránh tắc đường, nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã dọn dẹp, cắt tỉa ngay.

Tại Đà Nẵng, gió lớn quật đổ hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường trung tâm như Quang Trung, Nguyễn Văn Linh. Trên phố Bạch Đằng ven sông Hàn, cây trồng trong chậu đã được hạ xuống nhưng vẫn bị gió bão xê dịch. Nhiều quán bán đồ ăn uống tại khu vực ít nhà cửa đã bị gió giật tốc mái.

Giao thông trên các cây cầu bắc qua sông Hàn gặp khó khăn do gió thổi mạnh. Trên cầu Rồng và Trần Thị Lý, một số tài xế ôtô chủ động đi chậm để chắn gió, giúp các xe máy có thể di chuyển qua cầu.

Tại hầm Hải Vân, khu vực trạm thu phí ở Lăng Cô bị tắc đường do nhiều xe dừng tránh bão và đường ngập. Một xe tải nhỏ bị lật trên đường dẫn. Để tránh ùn tắc, đơn vị quản lý đã tạm dừng xe phía nam của hầm theo hướng từ Nam ra Bắc. Hướng xe từ Bắc vào Nam vẫn được lưu thông bình thường.

Bão Trà Mi áp sát đất liền Thừa Thiên Huế - Quảng Nam Ôtô chắn gió giúp tài xế xe máy đi qua cầu Rồng. Video: Nguyễn Đông

Do nhiều cây đổ vào đường ray chạy song song đường bộ qua Đà Nẵng, ngành đường sắt tạm dừng hai đôi tàu du lịch "Kết nối di sản miền Trung" giữa Huế và Đà Nẵng là HD1/2 và HD3/4 ngày 27/10. Đoàn tàu SE5 đang dừng tại ga Huế.

Nhằm nâng cao năng lực phòng chống bão, UBND TP Đà Nẵng quyết định thành lập Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão Trà Mi và mưa lớn. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực thành phố làm Trưởng ban; Giám đốc Công an, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo các sở, ngành làm phó ban. Ban này sẽ làm việc từ 7h ngày 27/10 đến 10h ngày 28/10.

10h, tâm bão vào Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, gió bão mạnh lên cấp 8-9, mưa xối xả từng đợt. Thêm nhiều cây xanh bật gốc, chủ yếu là cây trong đô thị. Đường phố vắng tanh, chỉ có một số ôtô lưu thông. Một số khách sạn ven sông Hàn đã thuê xe container đỗ trước cửa để che chắn gió bão.

Ở vùng bờ biển, sóng lớn kết hợp với triều cường uy hiếp nhiều khu dân cư ở huyện Phú Vang, TP Huế. Nước biển cuồn cuộn tràn vào xã Phú Thuận, huyện Phú Vang gây ngập khu dân cư ven biển. Nước sông Hương lên nhanh, tràn vào khu dân cư hai bên sông. Hàng loạt tuyến đường ở TP Huế chìm sâu.

Nước biển tràn vào huyện Phú Vang Nước ồ ạt đổ vào đất liền ven biển. Video: Võ Thạnh

Nằm rìa tâm bão, Quảng Nam hứng gió cấp 5-6, mưa to ở một số khu vực phía bắc. Vùng ven biển hứng chịu sóng rất mạnh. Tại TP Hội An, trên bờ kè phường Cửa Đại, sóng xô vào bờ cao 3 m, nước tràn lên đường vào khu dân cư. Một số đoạn bờ biển bị sạt lở, nước biển xâm thực.

Mưa lớn ở Quảng Trị làm ngập một số tuyến đường lên huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa. Cầu tràn Đakrông trên quốc lộ 15D nước dâng cao 1,2 m, giao thông chia cắt. Chính quyền đã cắt cử người chốt chặn tại hai đầu.

Bão Trà Mi áp sát đất liền Thừa Thiên Huế - Quảng Nam Nước biển bị sóng đánh tràn lên đường, vào khu dân cư ở phường Cửa Đại, TP Hội An. Video: Đắc Thành

11h, bão vẫn hoành hành ở Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Quốc lộ 49B về xã Hải Dương, TP Huế bị chia cắt do triều cường dâng cao. Tại xã Phú Thanh, Hương Phong, huyện Phú Vang, các tuyến đường liên xã ngập sâu 0,3-0,5 m. Trụ sở xã Phú Thanh ngập sâu một mét, cán bộ đã tới di chuyển đồ đạc nhưng không kịp.

Lũ trên sông Hương lên nhanh. Mực nước lúc 10h tại trạm Kim Long 2,06 m, trên báo động 2 là 0,06 m. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, lũ sông Hương tiếp tục lên, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở bờ sông vùng trũng thấp và khu đô thị.

Bão Trà Mi áp sát đất liền Thừa Thiên Huế - Quảng Nam Triều cường dâng gây ngập quốc lộ 49B. Video: Võ Thạnh

Bão gây ra hai sự cố lưới điện 110kV và 186 sự cố lưới phân phối. Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), đến 11h10 công ty điện lực đã khôi phục 100% lưới 110kV và gần một nửa lưới phân phối. Gần 250.000 khách hàng được cấp điện trở lại; còn hơn 420.000 khách hàng đang mất điện do ảnh hưởng của bão. Số này chiếm khoảng 8,8% khách hàng của EVNCPC.

12h, cơ quan khí tượng cập nhật bão hoành hành ở Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, nhưng ghi nhận thực tế trời đã quang mây, mưa gió ngớt. Người dân bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, trừ một số khu vực ngập lụt ven sông, ven biển và bị mất điện. Tuy nhiên, khu vực ven biển còn sóng lớn, một số tàu thuyền ở Đà Nẵng không kịp đưa vào bờ neo đậu có nguy cơ bị chìm.

Cục Hàng không Việt Nam quyết định khai thác trở lại sớm hơn dự kiến với 4 sân bay. Cụ thể, trong ngày 27/10, Cảng hàng không Chu Lai (Quảng Nam) khai thác trở lại từ 13h; sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế) hoạt động lúc 16h; sân bay Đồng Hới khai thác từ 17h.

Cây bật gốc, lộn nhào xuống hồ nước ở kinh thành Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Đánh giá về cơn bão này, người dân vùng ven biển Thuận An, TP Huế cho rằng so với nhiều cơn bão gần đây, Trà Mi không mạnh, gió khoảng cấp 8-9. Tuy nhiên, bão vào đúng lúc triều cường, sóng to khiến nước tràn vào vùng ven biển gây ngập sâu.

Ông Tấn Hiền Dương, 72 tuổi, ở Đà Nẵng thì đánh giá Trà Mi là cơn bão lớn vào thành phố trong vài năm gần đây, sóng biển đánh rất mạnh, đường đi của bão có phần khó đoán. Do dự báo thời tiết cập nhật liên tục, người dân đã chủ động phòng tránh nên giảm được thiệt hại.

Trà Mi hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi phía đông Philippines, ngày 22/10 mạnh lên thành bão, ngày 23/10 hoành hành ở Philippines làm 100 người chết, 47.500 người phải sơ tán do mưa lớn, ngập lụt. Chiều 24/10, bão vào Biển Đông, mạnh cấp 9, trở thành cơn bão thứ sáu trên vùng biển này. Bão sau đó tăng cấp tiến vào bờ biển Trung Trung Bộ, đạt cực đại cấp 12 (133 km/h) vào trưa 26/10.

Nhóm phóng viên