Cặp cá sấu bạch tạng chào đời từ bố mẹ bạch tạng

MỹCông viên Wild Florida thông báo ấp nở thành công hai con cá sấu bạch tạng quý hiếm từ những quả trứng thu thập cách đây hơn hai tháng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Wild Florida chào đón những cá sấu con bạch tạng nở từ trứng của cùng một cặp bố mẹ bạch tạng có tên là Snowflake và Blizzard, các quan chức của công viên cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước.

"Chúng tôi rất tự hào về Snowflake và Blizzard. Hy vọng sự ra đời của những con cá sấu bạch tạng sẽ giúp công viên thu hút thêm nhiều khách tham quan", Sam Haught, đồng sở hữu và sáng lập Wild Florida, chia sẻ.

Cặp cá sấu bạch tạng mới nở tại công viên Wild Florida. Ảnh: Wild Florida

Hai con non, vẫn chưa được đặt tên, dự kiến ra mắt công chúng trong một vài tuần tới. Làn da trắng nổi bật cùng đôi mắt màu hồng nhạt của hai sinh vật là do một rối loạn bẩm sinh dẫn đến thiếu hụt hắc tố melanin. Hội chứng bạch tạng này khiến động vật khó sống lâu trong môi trường tự nhiên do dễ bị phát hiện bởi cả con mồi và kẻ săn mồi.

Các nhân viên tại Wild Florida đã thu thập được tổng cộng 18 quả trứng từ cặp đôi Snowflake - Blizzard và bắt đầu đưa vào lò ấp từ ngày 30/4. Thời gian ấp trứng trung bình của cá sấu mõm ngắn Mỹ là 65 ngày, nhưng đến nay mới chỉ có hai con non nở ra.

Cặp cá sấu bố mẹ Snowflake và Blizzard (trái). Ảnh: Wild Florida

Snowflake (23 tuổi) và Blizzard (12 tuổi) được công viên Wild Florida mua về từ năm 2017. Vào tháng 8 năm ngoái, những quả trứng từ cặp đôi này cũng tạo ra 4 con non bạch tạng. Theo Florida Today, hiện chỉ có khoảng 100 con cá bạch tạng còn sống trên thế giới.

Đoàn Dương (Theo Miami Herald)