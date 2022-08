Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thu phí

Tiền GiangTừ 0h hôm nay, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức thu phí 103.000-334.700 đồng mỗi lượt cho quãng đường hơn 50 km sau ba tháng hoạt động.

Cao tốc thu phí từ 0h ngày 9/8. Ảnh: Hoàng Nam

Khuya 8/8, tại khu vực trạm thu phí đầu tiên của cao tốc hướng từ TP HCM về miền Tây, ở xã Tam Hiệp, Châu Thành (Tiền Giang), hàng chục nhân viên cùng ba xe cứu hộ chuẩn bị sẵn, đề phòng các trường hợp sự cố. Một số tài xế vẫn chưa dán thẻ thu phí không dừng (ETC), phải đưa xe vào khu vực dán thẻ.

Hơn 23h30, tài xế Tống Hoàng Vũ Long đi từ An Giang lên TP HCM, khi đến trạm thu phí đã tấp xe vào khu vực dán thẻ ETC nhờ nhân viên hướng dẫn tạo tài khoản. "Bận công việc nên tôi chưa dán thẻ tự động kịp, nên giờ tranh thủ làm xong mới an tâm", anh Long nói.

Những ôtô đầu tiên qua trạm thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận lúc 0h ngày 9/8. Ảnh: Hoàng Nam

Sau 0h ngày 9/8, một số xe chưa dán ETC được cho mượn thẻ tạm, tài xế sẽ trả thẻ này ở trạm tiếp theo. Trong 30 phút, khoảng 10 xe chưa có thẻ phải dán tại trạm. Một số tài xế cho rằng phí dán thẻ 120.000 đồng là quá cao. Nhân viên trạm giải thích những xe dán trước ngày 6/8 được miễn, sau đó phải tốn phí. Việc thu phí cao tốc được chủ đầu tư và địa phương thông báo nhiều ngày trước.

Trước đó, tỉnh Tiền Giang công bố mức phí mới giảm đáng kể so với dự kiến trước đó. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang Trần Văn Bon cho biết việc điều chỉnh phí theo hướng giảm do lượng xe qua đây tăng cao. Sau khi dự án được kiểm toán, lưu lượng xe thay đổi có thể điều chỉnh phí cho phù hợp.

Loại ôtô Tính theo km (đồng) Toàn tuyến (đồng) Mức cũ (đồng) Xe dưới 12 chỗ; xe tải dưới hai tấn; xe buýt 2.000 103.000 108.000 Xe 12-30 chỗ, xe tải từ hai đến dưới 4 tấn 3.000 154.000 154.000 Xe khách từ 31 chỗ trở lên; xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn 3.500 180.000 190.000 Xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn, xe container 20 feet 4.500 231.700 309.000 Xe từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet 6.500 334.700 432.000

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51 km, tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, có 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, khai thác từ cuối tháng 4 vừa qua sau 13 năm triển khai. Ngoài giảm tải cho quốc lộ 1, tuyến còn rút ngắn gần nửa thời gian TP HCM đi Mỹ Thuận so với trước.

Hướng tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Đồ họa: Trần Nam

Sau ba tháng vận hành miễn phí, cao tốc đón hơn 2,2 triệu lượt xe, trung bình mỗi ngày đêm có hơn 26.000 lượt. Thống kê của chủ đầu tư, xe nhóm 1 (dưới 12 chỗ, tải trọng dưới hai tấn; xe buýt) chiếm 55%; xe nhóm 5 (tải trọng trên 18 tấn, xe container 40 feet) chiếm tỷ trọng ít nhất, khoảng 6%.

Hoàng Nam