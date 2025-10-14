Đồng ThápTừ 0h ngày 1/11, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tăng phí từ 12.000-16.000 đồng mỗi lượt tùy loại ôtô.

Đây là lần đầu tiên tuyến cao tốc thay đổi phí phục vụ dựa theo hợp đồng BOT quy định 3 năm điều chỉnh một lần, nhằm đảm bảo thu phí hoàn vốn không quá 15 năm.

Loại ôtô Tính theo km (đồng) mức cũ Toàn tuyến mức cũ Tính theo km (đồng) mức mới Toàn tuyến mức mới Xe dưới 12 chỗ; xe tải dưới hai tấn; xe buýt 2.000 103.000 2.091 115.172 Xe 12-30 chỗ, xe tải từ hai đến dưới 4 tấn 3.000 154.000 3.136 172.731 Xe khách từ 31 chỗ trở lên; xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn 3.500 180.000 3.436 189.255 Xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn, xe container 20 feet 4.500 231.700 4.418 243.343 Xe từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet 6.500 334.700 6.382 351.521

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51 km nằm trên địa phận Đồng Tháp, khai thác từ tháng 4/2022. Điểm đầu tuyến tại nút giao Thân Cửu Nghĩa tiếp nối đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, điểm cuối tại nút giao An Thái Trung.

Xe chạy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Hoàng Nam

Dự án có tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, không có làn dừng khẩn cấp mà chỉ có điểm dừng khẩn cấp. Trên cao tốc gồm có 4 trạm thu phí tại Cai Lậy và Cái Bè, trung bình có khoảng 31.000 lượt xe mỗi ngày đêm.

Dự kiến toàn tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được đầu tư nâng cấp mở rộng theo hình thức đối tác công tư (PPP), tổng vốn khoảng 39.800 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2024-2028.

Hướng tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận. Đồ họa: Đăng Hiếu

Riêng đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được mở rộng lên 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, trạm thu phí, dừng nghỉ, chiếu sáng. Liên danh đề xuất dự án gồm Tập đoàn Đèo Cả, Tasco, Tổng công ty Hoàng Long, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII).

