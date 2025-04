Cao tốc TP HCM - Dầu Giây 'hay kẹt xe, sao lại tăng phí gần 450 nghìn đồng?'

Trước đó, tổng công ty cho biết các dự án cao tốc do đơn vị đầu tư, bao gồm tuyến TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được phê duyệt phương án tài chính với quy định cụ thể về mức thu và lộ trình tăng (ba năm một lần), tỷ lệ tăng 12% mỗi lần. Việc này nhằm đảm bảo hiệu quả dự án cũng như phù hợp khả năng trả nợ các khoản vay đầu tư ban đầu. Cuối năm 2023, các dự án khác do VEC đầu tư đã được điều chỉnh tăng phí 12%, riêng tuyến TP HCM - Long Thành - Dầu Giây chỉ tăng 5% do bị giới hạn bởi quy định mức giá tối đa, theo Thông tư 28 của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Hiện thông tư này đã được bãi bỏ nên VEC điều chỉnh tăng phí ở tuyến cao tốc trên để phù hợp phương án tài chính. Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, nối TP HCM và Đồng Nai đã đưa vào khai thác từ năm 2015. Đây là một trong những tuyến cao tốc có lượng xe cao nhất nước, bình quân 45.000-50.000 ôtô chạy qua mỗi ngày.