Cao tốc TP HCM - Cà Mau liền mạch, cú hích cho logistics miền Tây

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành, nối liền trục giao thông từ TP HCM đến cực Nam đất nước, tạo cú hích cho logistics, xuất khẩu và phát triển kinh tế miền Tây sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Những ngày qua, ông Trần Tuấn, chủ một doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn ở miền Tây, cho biết rất phấn khởi khi cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khánh thành, thông xe kỹ thuật. Khi đưa vào khai thác, trục giao thông "xương sống" kết nối TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau sẽ liền mạch.

"Hơn 15 năm chờ đợi, trục cao tốc từ TP HCM đã kéo dài đến Cà Mau", ông nói, cho rằng tuyến đường giúp kết nối thông suốt vựa lúa, cá, tôm, trái cây lớn nhất cả nước với TP HCM và Đông Nam Bộ - nơi có hoạt động giao thương sôi động.

Doanh nghiệp của ông Tuấn có nhà máy chế biến thủy sản tại Cần Thơ, nằm gần nút giao cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Mỗi tháng, đơn vị xuất khẩu khoảng 300-350 container hàng hóa, trong đó hơn một nửa là sản phẩm từ tôm, nguồn nguyên liệu chủ yếu thu mua tại Cà Mau.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau ngày khánh thành, thông xe kỹ thuật, hôm 19/12. Ảnh: An Bình

"Đi cao tốc, tôm từ Cà Mau về nhà máy chỉ mất khoảng một giờ", ông Tuấn nói, so với 2-2,5 giờ trước đây khi đi quốc lộ 1 hoặc tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp. Sau chế biến, hàng tiếp tục theo cao tốc lên các cảng ở TP HCM, Vũng Tàu, rút ngắn gần một nửa thời gian vận chuyển. Theo ông, dù chi phí chưa giảm nhiều, lợi thế thời gian đã giúp doanh nghiệp tăng rõ rệt sức cạnh tranh.

Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Văn Sơn, chủ doanh nghiệp vận tải với hơn 30 xe container chuyên chở nông sản miền Tây về TP HCM, cho biết khi cao tốc trục dọc miền Tây liền mạch, thời gian vận chuyển từ Cà Mau về TP HCM chỉ còn 4-5 giờ, thay vì 7-8 giờ như trước. Chi phí nhiên liệu theo ông giảm khoảng 30%.

"Hàng về nhanh hơn, còn tươi hơn", ông Sơn nói, cho rằng nông dân bán được giá tốt hơn, doanh nghiệp vận tải cũng có thêm việc làm. "Cao tốc nối liền TP HCM - Cà Mau là giấc mơ mấy chục năm của dân vận tải miền Tây", ông nói.

Tuyến hoàn thành giúp kết nối cao tốc liền mạch từ Cà Mau tới TP HCM. Đồ họa: Hoàng Chương

Ở góc độ vĩ mô, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đánh giá các tuyến cao tốc như Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, An Hữu - Cao Lãnh khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Đồng bằng sông Cửu Long đến TP HCM và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, giảm 30-40% chi phí logistics.

"Hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối đồng bộ sẽ tạo cú hích thu hút FDI vào miền Tây, đặc biệt trong lĩnh vực logistics và chế biến nông, thủy sản", ông Thạch nhận định.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời, cho rằng cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với địa phương và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông, người dân, doanh nghiệp và chính quyền Cà Mau nhiều năm qua luôn mong mỏi tuyến cao tốc này để tạo thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển và đi lại. "Tuyến đường mở ra điều kiện phát triển mới cho Cà Mau nhất là trong nông nghiệp, thủy sản và du lịch", ông nói.

Đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang thông xe kỹ thuật hôm 20/12. Ảnh: Huy Phong

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), cho biết cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111 km, thiết kế thẳng, chủ yếu đi qua đồng ruộng, giúp tiết kiệm chi phí so với các phương án khác. Tuy nhiên, dự án gặp nhiều khó khăn do khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, thiếu vật liệu, địa chất yếu, thời tiết bất lợi và biến động giá.

Dự án nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các bộ, ngành. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần trực tiếp kiểm tra công trường, chủ trì các cuộc họp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu. Trên công trường, có thời điểm hơn 3.000 kỹ sư, công nhân cùng 1.500 máy móc thi công "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ.

Sau gần ba năm thi công, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang 17 m, tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng cơ bản hoàn thành. Giai đoạn một gồm hai đoạn: Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km, vốn hơn 10.300 tỷ đồng; Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km, vốn hơn 17.150 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang sẽ khai thác từ ngày 22/12, đoạn Hậu Giang - Cà Mau từ 31/12. Khi đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian đi từ TP HCM đến Cà Mau còn khoảng 3,5-4 giờ, bằng một nửa so với đi quốc lộ 1, đồng thời giảm tải lớn cho trục giao thông huyết mạch hiện hữu.

An Bình