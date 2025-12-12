Cao tốc rút ngắn đường TP HCM - Đà Lạt dự kiến về đích năm 2027

Lâm ĐồngCao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài gần 66 km vốn hơn 14.400 tỷ đồng, giúp rút ngắn thời gian TP HCM đi Đà Lạt sẽ thi công trong 25 tháng, thu phí hơn 23 năm.

Thông tin được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 nêu tại quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài gần 66 km, trong đó đoạn qua Đồng Nai hơn 11 km và qua Lâm Đồng hơn 54 km.

Điểm đầu tuyến trùng với điểm cuối cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; điểm cuối tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, kết nối vào cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài 74 km được khởi công cuối tháng 6.

Hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đồ họa: Trần Nam

Giai đoạn đầu, đường rộng 17 m với 4 làn ôtô, vận tốc thiết kế 80 km/h; dọc tuyến có bố trí làn dừng khẩn cấp không liên tục. Ở các đoạn nền đường đào sâu, đắp cao, nút giao liên thông và một số cầu, mặt cắt ngang được thiết kế theo quy mô hoàn chỉnh, với bề rộng nền 22 m để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Giai đoạn hoàn chỉnh cao tốc được mở rộng lên 22 m và hai làn dừng khẩn cấp.

Dự án có tổng mức đầu tư 14.475 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) bằng hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu dự án, xây dựng trong 25 tháng, vận hành thu phí 23 năm 9 tháng.

Cùng với Bảo Lộc - Liên Khương, công trình hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn 3 giờ, chia sẻ áp lực cho tuyến huyết mạch quốc lộ 20 đang trở nên quá tải. Tuyến cao tốc còn là động lực thúc đẩy du lịch, logistics, công nghiệp.

Trường Hà - Khánh Hương