Cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn ngổn ngang

Điểm cuối cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn cũng chưa được thảm mặt đường. Đây là vị trí tiếp giáp cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, dự kiến thông xe ngày 2/9.

Cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn cùng với Nghi Sơn - Diễn Châu sau khi thông tuyến sẽ rút ngắn thời gian từ Thanh Hóa đi Nghệ An từ 3 giờ xuống còn 1,5 giờ (so với đi quốc lộ 1). Đi từ Hà Nội đến Diễn Châu (Nghệ An) sẽ chỉ mất 3,5 giờ, thay vì khoảng 5 giờ như hiện nay. Sau khi thông xe, đoạn cao tốc này tạm thời chưa thu phí.