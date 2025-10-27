Cao tốc La Sơn - Hòa Liên ngập nước, xuất hiện vết nứt

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua xã Khe Tre (TP Huế) bị ngập, nước chảy xiết; đoạn qua phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) bị nứt, phải tạm đóng đường.

Sáng 27/10, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết do mưa quá lớn, nước ồ ạt tràn qua km14, đoạn qua xã Khe Tre. Ngã rẽ từ cao tốc vào trung tâm xã Khe Tre bị sạt lở taluy dương.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị ngập sâu. Ảnh: Vạn An

Cách đó khoảng 40 km về phía nam, cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua thôn Tà Lang - Giàn Bí (xã Hòa Bắc cũ, nay thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) bị nứt nhiều điểm. Trong đó, có vết nứt kéo dài, lọt ngón tay người lớn.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án mở rộng La Sơn - Hòa Liên, cho biết nguyên nhân chính là mưa lớn kéo dài, taluy âm tuyến đường ĐT 601 dưới phía dưới cao tốc, ven sông Cu Đê bị sạt lở, kéo theo tuyến cao tốc cũng bị nứt. Hiện Ban chưa thống kê cụ thể khu vực xuất hiện vết nứt.

Theo ông Hiệp, sau khi cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ngập ở Khe Tre và xuất hiện vết nứt ở Hòa Bắc, cơ quan chức năng đã cấm phương tiện lưu thông toàn tuyến. Trước mắt, ôtô được hướng dẫn di chuyển qua quốc lộ 1. Riêng cao tốc đang được tính toán "nắn đoạn", cho phương tiện lưu thông ở làn sát taluy dương sau khi các sự cố được khắc phục.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, hai ngày qua miền Trung mưa lớn, tâm mưa là Huế và Đà Nẵng. Hàng loạt thủy điện phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập, làm gia tăng mức độ ngập lụt ở hạ du. Khu vực đô thị của Huế, Hội An, vùng Đại Lộc, Duy Xuyên của TP Đà Nẵng đang ngập 0,5-1 m.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, kết nối Huế - Đà Nẵng, quy mô hai làn xe, rộng 12 m, tốc độ thiết kế 60-80 km/h, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2022. Sau ba năm, tuyến đường nhiều lần bị sạt lở, nước lũ tràn xuống làm hư hỏng lớp nhựa thảm.

Võ Thạnh - Nguyễn Đông