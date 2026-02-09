Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được khai thác tạm dịp Tết

UBND tỉnh Lạng Sơn cho phép đưa đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài 27,5 km khai thác tạm dịp Tết Bính Ngọ 2026 để giảm ùn tắc trên quốc lộ 1.

Đoạn cao tốc được khai thác từ ngày 7/2 (tức ngày 20 tháng chạp) đến hết ngày 1/3 (13 tháng giêng).

Các phương tiện phân luồng lưu thông một chiều trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến km45+130 đi thẳng vào đường mới hướng về cửa khẩu Hữu Nghị, điểm ra tại nút giao IC03, kết nối với quốc lộ 4B, thuộc phường Kỳ Lừa, Lạng Sơn.

Phương tiện được lưu thông gồm xe con, xe du lịch, xe tải dưới 10 tấn, tốc độ tối đa đi trong đoạn tuyến là 60 km/h. Khu vực trạm thu phí tạm và vị trí thi công chưa hoàn thiện mặt đường, tài xế được chạy tối đa 40 km/h.

Ông Trương Đức Liên, Phó tổng giám đốc Công ty CP cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, cho biết việc tổ chức khai thác tạm thời nhằm giảm tải áp lực giao thông cho quốc lộ 1, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân gia tăng trong dịp Tết.

Một đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng qua Lạng Sơn. Ảnh: Anh Duy

Trên tuyến, hệ thống báo hiệu giao thông tạm thời được lắp đặt đầy đủ, bao gồm biển báo tốc độ, biển chỉ dẫn phân luồng, biển hạn chế tốc độ tại các điểm vào - ra. Hệ thống rào chắn mềm được bố trí tại các vị trí công trình đang hoàn thiện.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài gần 60 km, đi qua 7 xã, phường của tỉnh Lạng Sơn, tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng, chạy song song với quốc lộ 1. Dự án được khởi công từ ngày 21/4/2024, kết nối ba cửa khẩu quốc tế gồm Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh.

Dự án đã được thông tuyến vào ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành mặt đường tuyến chính trong tháng 4 năm nay, có thể khai thác hoàn tuyến từ tháng 10, vượt tiến độ 3 tháng.

Đoàn Loan