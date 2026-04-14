Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau cho xe chạy dịp 30/4

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến cho xe chạy trở lại từ ngày 30/4, chậm khoảng nửa tháng so với kế hoạch, sau thời gian tạm dừng để xử lý các hạng mục kỹ thuật.

Trước khi đưa vào khai thác, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án) sẽ mời các cơ quan quản lý, chuyên môn kiểm tra điều kiện đưa công trình vào sử dụng, bảo đảm hoàn thành trong tháng 4.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đoạn qua kênh Huyện Sử, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly

Đoạn đường dài hơn 73 km, đưa vào sử dụng từ ngày 19/1. Đến giữa tháng 3, công trình tạm dừng để hoàn thiện một số hạng mục như rãnh thoát nước, gia cố mái taluy, lề đường bê tông xi măng và xử lý lún cục bộ tại một số vị trí tiếp giáp cầu nhằm bảo đảm an toàn.

Theo kế hoạch trước đó, tuyến dự kiến thông xe lại ngày 15/4, song đơn vị thi công cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ thuật và đánh giá chất lượng sau xử lý.

Trong thời gian đóng đường, xe từ Cần Thơ đi Cà Mau được hướng dẫn đi theo cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang đến nút giao IC5, sau đó rẽ ra quốc lộ 61 hoặc theo tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp rồi nhập lại quốc lộ 1.

Hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đồ họa: Hoàng Chương

Cao tốc Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án Cần Thơ – Cà Mau dài 111 km, tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Công trình giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng kết nối cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khi cho xe chạy lại, đoạn đường được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 1, nhất là trong cao điểm nghỉ lễ 30/4.

Chúc Ly