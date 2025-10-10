Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên qua xã Trung Giã (Sóc Sơn cũ) ngập sâu hơn 50 cm, Cảnh sát giao thông phải phân luồng từ xa, hạn chế xe đi qua khu vực này.

Từ 21h ngày 9/10, nước dâng tràn vào cao tốc hướng Thái Nguyên đi Hà Nội làm ngập đoạn đường kéo dài hơn 100 m. Một số ôtô gầm thấp không thể di chuyển, có xe chết máy giữa đường phải nhờ cứu hộ. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 phải lội nước, làm "cọc tiêu sống" hướng dẫn phương tiện qua khu vực.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập nửa mét, hạn chế xe di chuyển Cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội Km29 ngập nửa mét. Video: Hà Quảng

Đến sáng 10/10, nước đã tràn qua dải phân cách sang làn ngược chiều, song chưa ảnh hưởng lớn đến hướng Hà Nội đi Thái Nguyên. Cơ quan chức năng vẫn duy trì điều tiết giao thông từ xa, chỉ cho phép xe tải, xe gầm cao di chuyển, trong khi các loại xe gầm thấp được khuyến cáo đổi lộ trình để đảm bảo an toàn.

Theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, các xe bốn chỗ, xe gầm thấp từ Thái Nguyên muốn về Hà Nội có thể đi theo hướng qua cầu vượt Yên Bình (Thái Nguyên), đến ngã tư đèn đỏ Phương Tre rẽ phải đi cầu Xuân Cẩm (xã Đa Phúc), sau đó vào lại cao tốc tại nút giao Bắc Phú hoặc đi ra thị trấn Sóc Sơn.

Nước lũ tràn sang làn đường hướng Hà Nội đi Thái Nguyên, sáng 10/10. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài cao tốc, trên quốc lộ 3 - tuyến giao thông huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, hiện có ba điểm ngập. Trong đó điểm ngập ở Kim Sơn, Trung Giã nước sâu 30-35 cm khiến việc di chuyển khó khăn; điểm Xuân Sơn, Trung Giã và trước cổng Công ty Yamaha nước ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông.

Nhiều tuyến tỉnh lộ cũng bị ngập sâu. Trên tỉnh lộ 35, đoạn qua các xã Minh Phú, Bắc Sơn, Nam Sơn và Hồng Kỳ, nước ngập từ 0,5 đến 1,3 m, tập trung ở khu vực cầu Tú Tạo. Tỉnh lộ 16 chạy qua các xã Phù Lỗ, Đông Xuân, Xuân Thu và Kim Lũ, ghi nhận hai điểm ngập sâu từ 0,5 đến 1 m. Trên đường Hồng Kỳ - Bắc Sơn, đoạn qua cầu Chiền ngập 0,8-1,3 m; còn đường 401 ngập khoảng nửa mét do nước sông tràn qua mặt đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, nước sông Cầu và sông Cà Lồ vẫn tiếp tục lên, gây ngập vùng trũng, bãi giữa và ven sông, có thể kéo dài 2-4 ngày. Lũ còn uy hiếp các tuyến đê, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại các xã ven sông như Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng và Nội Bài.

Lê Tân - Việt An