Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ có một làn phục vụ xe lỗi thẻ

Khi thí điểm thu phí không dừng toàn tuyến, các trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ có một làn riêng phục vụ xe lỗi thẻ.

Trong cuộc họp sáng 19/4, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện cho biết, lộ trình thu phí không dừng (ETC) trên các tuyến quốc lộ, cao tốc đã có từ lâu. Các cao tốc sẽ thu phí ETC toàn bộ, tiến tới bỏ barie tại trạm thu phí. Lựa chọn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thí điểm thu phí ETC toàn tuyến do có quốc lộ 5 chạy song hành, xe không dán thẻ có thể chạy trên tuyến này.

"Các trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ bố trí một một làn dành riêng xử lý sự cố, phục vụ xe lỗi thẻ, không phải làn dành cho xe thu phí một dừng - hỗn hợp", ông Huyện nói, cho biết Tổng cục sẽ phối hợp Cục Cảnh sát giao thông xử phạt xe không dán thẻ đi vào làn ETC, tránh gây ùn tắc.

Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam khẳng định sẽ không lùi thời gian thí điểm thu phí không dừng toàn tuyến từ đầu tháng 6 nên "các đơn vị cần tuyên truyền để chủ xe chuẩn bị". Ông yêu cầu đơn vị quản lý là Vidifi cắm biển, sơn kẻ đường và thông báo từ xa việc thu phí ETC trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hạn chế phương tiện không dán thẻ đi vào.

Để chống ùn tắc tại các trạm thu phí, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp đơn vị quản lý đường lên phương án tổ chức giao thông trên cao tốc, thống kê các lỗi kỹ thuật của hệ thống thu phí ETC để đánh giá nguyên nhân.

Xe đi làn thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Anh Duy

Tại cuộc họp, đại diện các Hiệp hội Vận tải bày tỏ băn khoăn việc thu phí không dừng toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 1/6. Ông Đặng Thế Phương, Phó chủ tịch Hiệp hội vận tải TP Hải Phòng, lo ngại số người dán thẻ ETC đi trên tuyến này chưa cao, mới đạt trên 50%, thì khó đạt hiệu quả khi thu phí toàn tuyến. Mấu chốt là tài khoản giao thông chưa được tự động liên thông với ngân hàng nên chưa thu hút doanh nghiệp và người dân dán thẻ.

"Tài khoản giao thông kết nối tự động được với ngân hàng là hoàn hảo, doanh nghiệp không cần bố trí người theo dõi tài khoản còn tiền hay không. Nếu kết nối thẻ visa trả sau thì tiện lợi hơn nữa", ông Phương nói.

Ông Phương cũng nêu thực trạng doanh nghiệp có hàng chục xe chưa đi làn ETC sau 2-3 năm, bỗng dưng có đơn hàng nên phải chạy, hoặc có người người dân 10-15 năm chưa đi đến quốc lộ, khi có việc đột xuất thì không được đi nếu chưa dán thẻ ETC. Do đó, ông đề nghị để lại một làn thu phí hỗn hợp để phương tiện được lưu thông trên cao tốc.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cũng cho biết phương tiện lưu thông trên cao tốc ngoài các hộ kinh doanh dịch vụ, xe con, xe gia đình trong nước còn có xe từ Lào, Campuchia sang. Nhiều xe cả năm mới đi tuyến này 1-2 lần nên chỉ cho phép xe dán thẻ ETC lưu thông là "gây khó cho người dân".

Ngoài ra, theo ông Quyền, không phải đơn vị nào cũng sẵn tiền trả trước trong tài khoản giao thông. Nhiều hộ kinh doanh còn khó khăn, thậm chí khi bốc hàng xong mới được chủ hàng ứng tiền phí, xăng xe, nên lái xe chấp nhận trả tiền mặt tại trạm dù phải chờ lâu.

Ông đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa áp dụng thu phí không dừng từ 1/6 trên toàn cao tốc mà theo lộ trình. Giai đoạn đầu nên đặt phần lớn làn ETC, còn lại là làn thu phí thủ công một dừng (MTC) để chủ phương tiện thấy lợi ích của dán thẻ ETC. Làn ETC sẽ tăng dần theo tốc độ dán thẻ phương tiện.

Phó tổng giám đốc Công ty Thu phí tự động (VETC) Hồ Trọng Vinh cho biết hiện nay tài khoản VETC đã kết nối tự động với các ngân hàng BIDV, Vietcombank. Tài khoản giao thông hết tiền sẽ được nạp tự động từ ngân hàng với số tiền mà chủ tài khoản đặt. Sau này, tài khoản tiến tới liên thông toàn bộ ngân hàng, tạo thuận lợi cho chủ xe. Tuy nhiên, có tình trạng xe của doanh nghiệp đi vào cao tốc thì có đủ tiền trong tài khoản song lúc ra hết tiền. Do đó, lái xe hoặc đơn vị sử dụng cần kiểm tra số dư trước và sau khi vào cao tốc.

Trước lo ngại lỗi hệ thống không dừng, ông Vinh cho biết có nhiều trường hợp xe khách đặt biển trước thẻ trên kính khiến máy không đọc được. Đơn vị đã rà soát các sự cố, phân tách các lỗi để giảm thiểu, luôn có người túc trực tại trạm thu phí để kiểm tra nếu thẻ hỏng, thiết bị không đọc được.

Thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tỷ lệ dán thẻ không dừng của phương tiện tại bốn địa phương dọc tuyến cao tốc đã tăng lên trong các tháng qua, đạt 65% số phương tiện, phấn đấu đạt trên 80% đến hết tháng 5.

Đoàn Loan