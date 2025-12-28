Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đề xuất quy hoạch lên 10 làn xe

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) vừa đề xuất Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 6 lên 10 làn xe.

Theo lãnh đạo VIDIFI, sau khi quy hoạch được điều chỉnh, doanh nghiệp sẽ đề xuất đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào thời điểm phù hợp.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km, hiện có quy mô 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, được đưa vào khai thác từ năm 2015. Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường này được xác định tiến trình đầu tư trước năm 2030.

VIDIFI cho biết sau 10 năm khai thác, lưu lượng giao thông trên tuyến đã tăng từ khoảng 18.000 lượt xe quy đổi PCU mỗi ngày lên khoảng 65.000 lượt xe, tăng hơn 3,6 lần. Đến hết năm 2024, lưu lượng phương tiện trên cao tốc tăng trung bình trên 10% mỗi năm, hiện đạt khoảng 90% năng lực thiết kế.

Với quy mô hiện tại, tuyến cao tốc đã xuất hiện tình trạng ùn tắc, nhất là vào các dịp lễ, tết và cuối tuần. Trong khi đó, quốc lộ 5 - tuyến đường song hành với cao tốc - có lưu lượng phương tiện gấp khoảng 3 lần thiết kế, thường xuyên quá tải và ùn tắc. Do vậy, VIDIFI dự báo lưu lượng xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ sớm vượt thiết kế, có thể từ khoảng năm 2028.

Một nút giao trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Giang Huy

Theo doanh nghiệp này, tuyến cao tốc đã được giải phóng mặt bằng với bề rộng 100 m, hiện bố trí dải cây xanh trung bình khoảng 17 m mỗi bên. Việc mở rộng tuyến sẽ không phải thực hiện thêm công tác giải phóng mặt bằng, giúp quá trình triển khai thuận lợi và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Hiện nay, tuyến đường có 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Khi mở rộng lên 8-10 làn xe và vẫn giữ 2 làn dừng khẩn cấp, có thể tận dụng một phần làn dừng khẩn cấp để tổ chức làn xe mở rộng. Dọc hai bên tuyến đã có đường gom, đóng vai trò như bệ phản áp chống sạt trượt, bảo đảm ổn định nền đường.

Đối với các công trình cầu, trên tuyến hiện có 30 cầu bêtông cốt thép với các dạng kết cấu như nhịp đúc hẫng, dầm giản đơn, dầm hộp. Phương án mở rộng dự kiến là xây dựng bổ sung các cầu độc lập song song hai bên cầu hiện hữu, có kết cấu và khẩu độ nhịp tương tự, mỗi cầu bảo đảm 2 làn xe và 1 làn dừng khẩn cấp.

VIDIFI cũng đánh giá, việc đầu tư tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc - Lào Cai - Hà Nội - Hạ Long trong thời gian tới sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến lưu lượng xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Phần lớn xe container và xe tải chở hàng hiện vẫn lưu thông trên quốc lộ 5. Khi tuyến đường sắt đi vào vận hành, hoạt động chuyển tải hàng hóa sẽ góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 5, thay vì làm giảm lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc.

Anh Duy