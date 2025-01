Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt ùn tắc do nhiều tài xế chưa làm tài khoản VETC

Nghệ AnNhiều tài xế không biết cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đã thu phí nên chưa đăng ký tài khoản thu phí không dừng, gây ùn tắc cục bộ hai hôm nay.

Sáng 26/1, tại đoạn qua trạm thu phí thuộc xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, dòng ôtô chạy hướng Nam - Bắc ùn tắc kéo dài một km tại hai làn có barie. Ở chiều Bắc - Nam, tình trạng tắc nhẹ cũng diễn ra tại làn tự do không có barie. Dòng ôtô phải nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua đoạn đường tắc.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án), cho biết rất nhiều phương tiện không dán thẻ hoặc tài khoản dịch vụ thu phí tự động VETC không đủ tiền để trừ nên nhân viên thu phí phải đến hướng dẫn tài xế đăng ký tài khoản, từ đó dẫn tới ùn tắc.

"Lúc 10h55, tại vị trí này, đơn vị đã xả trạm trong 10 phút để giảm thiểu ùn tắc. Hiện barie đã đóng, phương tiện di chuyển bình thường", ông Việt nói.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt ùn tắc do tài xế chưa nộp tiền vào tài khoản VETC Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt ùn tắc cục bố sáng 26/1 do các phương tiện chưa dán thẻ hoặc làm tài khoản VETC, buộc doanh nghiệp dự án phải xả trạm ở huyện Diễn Châu trong 10 phút. Video: Hùng Lê

Một ngày trước, trạm thu phí Diễn Cát xảy ra tình trạng ôtô ùn tắc kéo dài do nhiều tài xế không đăng ký làm thẻ VETC hoặc chưa nộp tiền vào tài khoản. Theo ông Việt, một vài trường hợp thì có thể xử lý, song hôm qua lượng ôtô cỡ nhỏ tăng đột biến với gần 24.000, ngày bình thường chỉ 5.000-8.000, buộc đơn vị phải xả trạm 30 phút từ 16h48 đến 17h20.

"Chỉ cần một loạt phương tiện không đủ điều kiện đi vào cao tốc sẽ dẫn đến ùn tắc cục bộ. Hai hôm nay doanh nghiệp phải tăng cường lực lượng trực chốt gấp 4 lần ngày thường để xử lý các sự cố phát sinh", ông Việt nói.

Một số tài xế chia sẻ do làm ăn xa, lâu ngày mới về quê đón Tết nên không nắm được thông tin cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đã bắt đầu thu phí từ đầu năm 2025. Vì thế họ chưa kịp làm tài khoản VETC để di chuyển trên tuyến. "Sau sự cố này tôi sẽ rút kinh nghiệm, cập nhật tốt hơn thông tin về dự án cao tốc Bắc Nam để di chuyển thuận tiện", một tài xế nói.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt ùn tắc kéo dài ở làn theo hướng Nam - Bắc chiều 25/1. Ảnh: Hùng Lê

Theo Nghị định 168, phương tiện không đủ điều kiện di chuyển trên cao tốc (chưa dán thẻ) sẽ bị phạt 2-4 triệu đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới thu phí, doanh nghiệp dự án đã trao đổi với Cục Cảnh sát giao thông tuyên truyền cho tài xế nắm rõ thông tin, sau đó mới tính đến hướng xử lý khác.

Đường Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua hai tỉnh Nghệ An (44,4 km) và Hà Tĩnh (4,9 km), khai thác ngày 29/6/2024. Để phù hợp với nhu cầu vận tải, giai đoạn một dự án quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, cho phép ôtô chạy tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thu phí từ 0h ngày 5/1, mức dao động từ 82.281 đến 312.660 đồng tùy từng loại xe.

Nhân viên thu phí phải hướng dẫn tài xế đăng ký tài khoản VETC để xử lý sự cố. Ảnh: Hùng Lê

Toàn tuyến có 4 trạm thu phí, trong đó ba trạm đặt tại Nghệ An là xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu; xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc; nút giao quốc lộ 46B thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Trạm còn lại ở Hà Tĩnh được bố trí ở nút giao quốc lộ 8 đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ.

Những trạm thu phí này đều sử dụng hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) tất cả các làn xe, ứng dụng công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, đầu vào ETC đa làn tự do, đầu ra ETC đơn làn. Phương tiện khi vào cao tốc phải sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.

Đức Hùng