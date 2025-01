Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thu phí từ 5/1

Từ 0h ngày 5/1, người dân lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ ​phải ​​​​​​nộp phí, mức dao động từ 82.281 đến 312.660 đồng/km, tùy từng loại xe.

Ngày 2/5, đại diện Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) cho biết Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình đã chấp thuận kết quả nghiệm thu có điều kiện của chủ đầu tư đối với dự án.

Cao tốc chạy qua Nghệ An, Hà Tĩnh dài 49,3 km gồm các mức phí như sau:

Loại xe Phí toàn tuyến (đồng) Xe dưới 12 chỗ; xe tải trọng dưới 2 tấn; xe buýt 82.281 Xe từ 12-30 chỗ; xe tải trọng 2-4 tấn 106.931 Xe trên 30 chỗ; xe tải trọng 4-10 tấn 139.864 Xe tải trọng 10-18 tấn; xe container 20 feet 222.145 Xe tải trọng trên 18 tấn; xe container 40 feet 312.660

Mức phí này nằm trong hợp đồng ký kết giữa nhà đầu tư với Bộ Giao thông Vận tải, đã được các cơ quan chức năng phê duyệt. Thời gian thu 16 năm 6 tháng, 8 ngày.

Xe đi trên các chặng ngắn mức phí sẽ giảm. Chẳng hạn ôtô dưới 12 chỗ, xe tải trọng dưới 2 tấn, xe buýt đi từ đầu cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt tại nút giao quốc lộ 7 đến nút giao Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (15,76 km) có mức phí 26.305 đồng. Cũng loại xe này, đi từ trạm thu phí Nghi Phương đến nút giao quốc lộ 46B, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An (28,8 km) sẽ phải trả 48.070 đồng.

Vị trí đặt trạm thu phí cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Toàn tuyến có 4 trạm thu phí, trong đó 3 trạm đặt tại Nghệ An là xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu; xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc; nút giao quốc lộ 46B thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Trạm còn lại ở Hà Tĩnh được bố trí ở nút giao quốc lộ 8 đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ.

Những trạm thu phí này đều sử dụng hệ thống thu phí điện tử không dừng tất cả các làn xe, ứng dụng công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, đầu vào ETC đa làn tự do, đầu ra ETC đơn làn. Phương tiện khi vào cao tốc phải sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.

Hướng tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Đồ họa: Đăng Hiếu

Nằm trong cao tốc Bắc Nam, đường Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua hai tỉnh Nghệ An (44,4 km) và Hà Tĩnh (4,9 km), được khởi công tháng 5/2021. Để phù hợp với nhu cầu vận tải, giai đoạn một của dự án quy mô 4 làn xe, mỗi bên 2 làn, nền đường rộng 17 m, cho phép ôtô chạy tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 5.090 tỷ đồng và Nhà nước tham gia hơn 6.060 tỷ đồng. Hợp đồng BOT ký giữa Bộ Giao thông Vận tải với liên danh 6 nhà đầu tư.

Tuyến đường cùng với quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu tạo trục dọc xuyên suốt từ cao tốc Pháp Vân (Hà Nội) đến huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) với tổng chiều dài hơn 300 km.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua cầu Hưng Đức vượt sông Lam và La Giang, nối huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) với Đức Thọ (Hà Tĩnh). Ảnh: Đức Hùng

Công trình góp phần rút ngắn thời gian từ Hà Nội về huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) từ hơn 6 tiếng nếu đi quốc lộ 1 xuống còn 4-5 tiếng, khắc phục tình trạng ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch... của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cũng như vùng Bắc Trung Bộ.

Dự án khai thác toàn tuyến hôm 29/6/2024, từ thời điểm đó đến nay đã phục vụ miễn phí cho khoảng 3,5 triệu lượt xe.

Đức Hùng