Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe toàn tuyến

Nằm trên cao tốc Bắc Nam, đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt được khởi công tháng 5/2021 với tổng đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng. Điểm đầu tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, kết nối cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Điểm cuối tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc nút giao nối cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi. Đoạn qua Nghệ An dài 44,4 km, Hà Tĩnh dài 4,9 km.

Hôm 30/4, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thông xe 30 km cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn từ huyện Diễn Châu đến nút giao quốc lộ 46B, qua các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

19 km còn lại từ xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đến nút giao xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) do nền đất yếu nên thi công nền, mặt đường và thảm bêtông nhựa có phần chậm hơn, phải hoàn thành sau. Trong ảnh là đường dẫn nối với nút giao quốc lộ 46B đoạn qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, còn khoảng chục mét chưa làm xong mái taluy âm và thảm nhựa ở các khe co giãn.