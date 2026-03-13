Cao tốc Cam Lộ - La Sơn tăng tốc độ tối đa lên 80 km/h tại một số đoạn

Cơ quan quản lý điều chỉnh tốc độ tối đa lên 80 km/h tại 5 đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua Quảng Trị và TP Huế, thay vì mức 50 km/h áp dụng trước đó trong thời gian thi công mở rộng tuyến.

Ngày 13/3, đại diện Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết các đoạn được điều chỉnh tốc độ tối đa lên 80 km/h có tổng chiều dài khoảng 10 km. Đây là các đoạn đã mở rộng 4 làn xe, cho phép phương tiện tránh vượt nhau, giúp lưu thông thuận lợi hơn.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe. Ảnh: Võ Thạnh

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dài 98,3 km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 36,3 km và qua TP Huế dài 62 km. Tuyến đang được thi công mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe, triển khai từ ngày 13/1.

Để phục vụ thi công, đơn vị quản lý trước đó điều chỉnh tốc độ tối đa trên toàn tuyến từ 80 km/h xuống 50 km/h. Tuy nhiên, trong tháng 3, các đơn vị chức năng kiểm tra hiện trường và nhận thấy nhiều đoạn chưa triển khai thi công nhưng vẫn áp dụng mức 50 km/h, ảnh hưởng lớn đến khả năng thông hành. Các phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển chậm trên chiều dài gần 100 km, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện.

Tại địa phận TP Huế, nhà thầu mới triển khai thi công ở một số vị trí cục bộ, cách nhau khá xa. Nhiều đoạn đã mở rộng 4 làn nhưng chưa thi công, dự kiến bắt đầu từ tháng 7.

Do đó, Khu Quản lý đường bộ II đề nghị Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh điều chỉnh tốc độ tối đa tại các đoạn chưa thi công để tăng khả năng thông hành và giảm bức xúc cho người tham gia giao thông.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn giai đoạn 1 được xây dựng với quy mô 2 làn xe, bố trí các đoạn vượt dài 1-1,5 km với quy mô 4 làn và có làn dừng khẩn cấp. Tốc độ khai thác từ 60 đến 80 km/h ở đoạn 2 làn và tối đa 80 km/h tại các đoạn 4 làn.

Sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, chủ yếu liên quan đến xe tải nặng và xe khách. Bộ Xây dựng đã quyết định mở rộng toàn tuyến lên 4 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng từ ngân sách, nhằm nâng cao năng lực thông hành và giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Đoàn Loan