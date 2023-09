Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng vốn hơn 3.600 tỷ đồng

Do chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao, tổng mức đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kiến nghị tăng 3.670 tỷ đồng, lên gần 21.500 tỷ đồng.

Nội dung được Bộ Giao thông Vận tải nêu trong báo cáo gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc tăng mức đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, dự án thành phần một tăng hơn 1.195 tỷ đồng; dự án thành phần hai tăng gần 1.490 tỷ đồng; dự án thành phần ba tăng hơn 989 tỷ đồng.

Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho Đoàn Ủy ban Kinh tế Quốc hội sáng 9/9. Ảnh: Phước Tuấn

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tùy đoạn tuyến, được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng. Công trình dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025 và khai thác từ năm 2026. Trong đó, dự án thành phần một do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dài 16 km; dự án thành phần hai do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, dài 18,2 km; và thành phần ba do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5 km.

Sau khi khởi công này 18/6, dự án thành phần ba qua Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải phóng mặt bằng đạt khoảng 77,6%. Còn dự án thành phần 1 và 2 qua Đồng Nai mới bàn giao được khoảng 5,82%. Riêng dự án thành phần 1 chưa giải phóng mặt bằng.

Nguyên nhân được cho là việc kiểm đếm chậm, khi nhân lực tại các đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng của Đồng Nai chưa đáp ứng khối lượng công việc, dẫn đến đơn giá bồi thường chưa được phê duyệt. Đồng thời, việc thu hồi đất tại Trường giáo dưỡng số 4 chưa thể thực hiện do vướng thủ tục điều chỉnh quy hoạch đất an ninh - quốc phòng.

Hướng tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Đồ hoạ: Thanh Nhàn

Ngoài ra, Tổng công ty Cao su Đồng Nai chưa bàn giao mặt bằng do chưa thống nhất các khoản hỗ trợ khác. Bên cạnh đó, các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 và 2 chưa xây dựng cũng khiến tiến độ bàn giao mặt bằng trong năm 2023 là khó khả thi.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, sau hai tháng khởi công, tốc độ thi công cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu còn chậm. Nếu mặt bằng không được sớm bàn giao đủ sẽ ảnh hưởng rất lớn việc thi công, dự án khó đáp ứng được tiến độ đã đề ra.

Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Ủy ban kinh tế Quốc hội có ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo các đơn vị liên quan đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, cũng như có số liệu chính thức làm cơ sở điều chỉnh chủ trương đầu tư cho toàn bộ dự án.

Mặt bằng thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua huyện Long Thành. Ảnh: Phước Tuấn

Liên quan đến vấn đề này, trong chuyến thị sát tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu của Đoàn Ủy ban Kinh tế Quốc hội sáng 9/9, ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết sẽ tăng cường nhân sự để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

"Công tác mặt bằng lúc đầu hơi chậm, song tỉnh sẽ cố gắng để đưa dự án về đích đúng kế hoạch đề ra", ông Đức nói và cho biết thêm tỉnh sẽ triển khai "tạm cư" cho người dân trong vùng dự án khi chưa có khu tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Phước Tuấn