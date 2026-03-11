Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe vào tháng 4

Đồng NaiCao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn Long Thành - Vũng Tàu cơ bản hoàn thiện, dự kiến được nghiệm thu và khai thác tạm trong tháng 4.

Thông tin được Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2) nêu trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình thi công và kế hoạch khai thác tạm tuyến cao tốc qua địa bàn Đồng Nai.

Theo đơn vị này, tuyến chính của cao tốc cùng một số nhánh tại các nút giao Long Thành, Tân Hiệp và nút giao với đường T1 kết nối sân bay Long Thành cơ bản hoàn thiện. Các nhà thầu đang lắp đặt biển báo, hàng rào an toàn và dự kiến hoàn tất vào ngày 30/3.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua khu vực Hội Bài đã sơn kẻ đường và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, sẵn sàng đưa vào khai thác. Ảnh: Trường Hà

Với tiến độ trên, chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu và khai thác tạm tuyến chính cao tốc từ nút giao với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đến Vũng Tàu, cùng một số nhánh nút giao và cầu vượt ngang trong tháng 4.

Trong giai đoạn khai thác tạm, tuyến đường chưa kết nối với dự án thành phần 1 đoạn từ Biên Hòa đến nút giao Long Thành, cũng như chưa đấu nối với đường T1 vào sân bay Long Thành và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Về thủ tục pháp lý, Ban Quản lý dự án 85 đã phê duyệt quy trình bảo trì, vận hành khai thác và đang hoàn thiện phương án tổ chức giao thông để trình Cục Đường bộ Việt Nam. Đồng thời, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ báo cáo Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Thời gian kiểm tra nghiệm thu dự kiến từ ngày 10/4.

Các hạng mục còn lại của dự án, gồm một số công trình bổ sung và hệ thống giao thông thông minh (ITS), dự kiến hoàn thành trong tháng 5, tiến tới nghiệm thu và đưa toàn bộ dự án vào khai thác trong quý II năm nay.

Hướng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồ họa: Đăng Hiếu

Trước đó, Ban Quản lý dự án 85 từng dự kiến thông xe tạm tuyến này trước Tết Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên sau khi kiểm tra thực địa, đoàn kiểm tra liên ngành cho rằng công trình chưa đủ điều kiện khai thác tạm, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục và hồ sơ pháp lý.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM đến Vũng Tàu từ khoảng 120 phút xuống còn khoảng 70 phút.

Phước Tuấn