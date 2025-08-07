Cao tốc Bến Lức - Long Thành thu phí từ ngày 10/8

Theo Tổng công ty đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), mức phí được tính theo quãng đường thực tế xe chạy, với đơn giá 2.000 đồng/km.
Hiện 6 trạm thu phí được đặt trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, gồm: từ nút giao cao tốc TP HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (TP HCM) và đoạn từ nút giao Phước An đến quốc lộ 51 (Đồng Nai). Tất cả các làn đều áp dụng thu phí không dừng (ETC).
Mức phí áp dụng cụ thể cho từng loại xe và giữa các đoạn (tính theo đồng):
|Loại xe
|TP HCM - Trung Lương - QL 1
|TP HCM - Trung Lương - QL 50
|
TP HCM - Trung Lương - Nguyễn Văn Tạo
|
TP HCM - Trung Lương
|
TP HCM - Trung Lương
|Quốc lộ 1 - QL 50
|QL 1 - Nguyễn văn Tạo
|
Ôtô 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt
|
5.341
|
25.625
|
41.531
|
97.848
|
111.694
|
20.284
|
36.190
|
Ôtô 12-30 chỗ; xe tải 2 - dưới 4 tấn
|
8.012
|
38.438
|
62.296
|
146.772
|
167.540
|
30.427
|
54.285
|
Ôtô trên 31 chỗ, xe tải 4 - dưới 10 tấn
|
10.682
|
51.251
|
83.062
|
195.696
|
223.387
|
40.569
|
72.380
|
Xe tải 10 - dưới 18 tấn, xe container dưới 40 feet
|
13.353
|
64.064
|
103.827
|
244.620
|
279.234
|
50.711
|
90.475
|
Xe tải trên 18 tấn, xe container từ 40 feet trở lên
|
21.364
|
102.502
|
166.124
|
391.392
|
446.774
|
81.137
|
144.759
Mức phí áp dụng cho các đoạn khác (tính theo đồng):
|Loại xe
|QL 1 - Phước An
|QL 1 - quốc lộ 51
|QL 50 - Nguyễn Văn Tạo
|QL 50 - Phước An
|QL 50 - QL 51
|Nguyễn Văn Tạo - Phước An
|Nguyễn Văn Tạo - QL 51
|Phước An - QL 51
|Ôtô 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt
|
92.507
|
106.353
|
15.905
|
72.223
|
86.068
|
56.317
|
70.163
|
13.846
|Ôtô 12-30 chỗ; xe tải 2 - dưới 4 tấn
|
138.760
|
159.529
|
23.858
|
108.334
|
129.102
|
84.476
|
105.244
|
20.768
|Ôtô trên 31 chỗ, xe tải 4 - dưới 10 tấn
|
185.014
|
212.705
|
31.811
|
144.445
|
172.136
|
112.634
|
140.325
|
27.691
|Xe tải 10 - dưới 18 tấn, xe container dưới 40 feet
|
231.267
|
265.881
|
39.764
|
180.556
|
215.170
|
140.793
|
175.407
|
34.614
|Xe tải trên 18 tấn, xe container trên 40 feet
|
370.028
|
425.410
|
63.622
|
288.890
|
344.273
|
225.268
|
280.651
|
55.382
Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, kết đi qua Long An (cũ), TP HCM và Đồng Nai. Trước đó, hồi tháng 2, VEC đưa vào khai thác khoảng 10 km, sau đó thông xe thêm 18 km vào cuối tháng 4, nâng tổng chiều dài toàn tuyến đưa vào khai thác lên gần 30 km. Trong đó, những đoạn đã thông xe nằm ở hai đầu tuyến là Long An, phía tây TP HCM và cuối tuyến ở Đồng Nai.
Theo VEC, việc sớm tổ chức thu phí trên tuyến nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, vận hành ổn định và duy trì an toàn tài chính. Đây cũng là nguồn thu chính để đơn vị thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay ODA và duy trì hoạt động vận hành các tuyến cao tốc khác.
Ngoài ra, do tuyến đường đi qua địa hình phức tạp, nhiều công trình kỹ thuật lớn như: cầu vượt sông, hầm chui dân sinh có chi phí bảo trì, quản lý, vận hành rất cao. Không thu phí sẽ khiến VEC thiếu kinh phí để duy tu, bảo dưỡng định kỳ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Khởi công vào năm 2014, cao tốc Bến Lức - Long Thành là tuyến kết nối trọng điểm giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, vai trò chiến lược trong việc kết nối đến sân bay Long Thành, các khu công nghiệp và cảng biển lớn. Dự án có tổng mức đầu tư 31.300 tỷ đồng, hiện giảm xuống còn hơn 29.500 tỷ. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2026.
