Thứ năm, 7/8/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ năm, 7/8/2025, 14:03 (GMT+7)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành thu phí từ ngày 10/8

Sau khi đưa vào khai thác gần 30 km, cao tốc bắt đầu thu phí từ 0h ngày 10/8, với mức từ hơn 5.000 đồng đến khoảng 446.000 đồng, tùy loại xe, quãng đường.

Theo Tổng công ty đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), mức phí được tính theo quãng đường thực tế xe chạy, với đơn giá 2.000 đồng/km.

Hiện 6 trạm thu phí được đặt trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, gồm: từ nút giao cao tốc TP HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (TP HCM) và đoạn từ nút giao Phước An đến quốc lộ 51 (Đồng Nai). Tất cả các làn đều áp dụng thu phí không dừng (ETC).

Cao tốc Bến Lức. -Long Thành đoạn qua phía tây TP HCM. Ảnh: Hạ Giang

Cao tốc Bến Lức. -Long Thành đoạn qua phía tây TP HCM. Ảnh: Hạ Giang

Mức phí áp dụng cụ thể cho từng loại xe và giữa các đoạn (tính theo đồng):

Loại xe TP HCM - Trung Lương - QL 1 TP HCM - Trung Lương - QL 50

TP HCM - Trung Lương - Nguyễn Văn Tạo

TP HCM - Trung Lương
- Phước An

TP HCM - Trung Lương
- QL 51

 Quốc lộ 1 - QL 50 QL 1 - Nguyễn văn Tạo

Ôtô 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt

5.341

25.625

41.531

97.848

111.694

20.284

36.190

Ôtô 12-30 chỗ; xe tải 2 - dưới 4 tấn

8.012

38.438

62.296

146.772

167.540

30.427

54.285

Ôtô trên 31 chỗ, xe tải 4 - dưới 10 tấn

10.682

51.251

83.062

195.696

223.387

40.569

72.380

Xe tải 10 - dưới 18 tấn, xe container dưới 40 feet

13.353

64.064

103.827

244.620

279.234

50.711

90.475

Xe tải trên 18 tấn, xe container từ 40 feet trở lên

21.364

102.502

166.124

391.392

446.774

81.137

144.759

Mức phí áp dụng cho các đoạn khác (tính theo đồng):

Loại xe QL 1 - Phước An QL 1 - quốc lộ 51 QL 50 - Nguyễn Văn Tạo QL 50 - Phước An QL 50 - QL 51 Nguyễn Văn Tạo - Phước An Nguyễn Văn Tạo - QL 51 Phước An - QL 51
Ôtô 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt

92.507

106.353

15.905

72.223

86.068

56.317

70.163

13.846
Ôtô 12-30 chỗ; xe tải 2 - dưới 4 tấn

138.760

159.529

23.858

108.334

129.102

84.476

105.244

20.768
Ôtô trên 31 chỗ, xe tải 4 - dưới 10 tấn

185.014

212.705

31.811

144.445

172.136

112.634

140.325

27.691
Xe tải 10 - dưới 18 tấn, xe container dưới 40 feet

231.267

265.881

39.764

180.556

215.170

140.793

175.407

34.614
Xe tải trên 18 tấn, xe container trên 40 feet

370.028

425.410

63.622

288.890

344.273

225.268

280.651

55.382

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, kết đi qua Long An (cũ), TP HCM và Đồng Nai. Trước đó, hồi tháng 2, VEC đưa vào khai thác khoảng 10 km, sau đó thông xe thêm 18 km vào cuối tháng 4, nâng tổng chiều dài toàn tuyến đưa vào khai thác lên gần 30 km. Trong đó, những đoạn đã thông xe nằm ở hai đầu tuyến là Long An, phía tây TP HCM và cuối tuyến ở Đồng Nai.

Theo VEC, việc sớm tổ chức thu phí trên tuyến nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, vận hành ổn định và duy trì an toàn tài chính. Đây cũng là nguồn thu chính để đơn vị thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay ODA và duy trì hoạt động vận hành các tuyến cao tốc khác.

Hướng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đồ họa: Khánh Hoàng

Hướng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đồ họa: Khánh Hoàng

Ngoài ra, do tuyến đường đi qua địa hình phức tạp, nhiều công trình kỹ thuật lớn như: cầu vượt sông, hầm chui dân sinh có chi phí bảo trì, quản lý, vận hành rất cao. Không thu phí sẽ khiến VEC thiếu kinh phí để duy tu, bảo dưỡng định kỳ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khởi công vào năm 2014, cao tốc Bến Lức - Long Thành là tuyến kết nối trọng điểm giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, vai trò chiến lược trong việc kết nối đến sân bay Long Thành, các khu công nghiệp và cảng biển lớn. Dự án có tổng mức đầu tư 31.300 tỷ đồng, hiện giảm xuống còn hơn 29.500 tỷ. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Giang Anh

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự
×