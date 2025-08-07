Cao tốc Bến Lức - Long Thành thu phí từ ngày 10/8

Sau khi đưa vào khai thác gần 30 km, cao tốc bắt đầu thu phí từ 0h ngày 10/8, với mức từ hơn 5.000 đồng đến khoảng 446.000 đồng, tùy loại xe, quãng đường.

Theo Tổng công ty đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), mức phí được tính theo quãng đường thực tế xe chạy, với đơn giá 2.000 đồng/km.

Hiện 6 trạm thu phí được đặt trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, gồm: từ nút giao cao tốc TP HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (TP HCM) và đoạn từ nút giao Phước An đến quốc lộ 51 (Đồng Nai). Tất cả các làn đều áp dụng thu phí không dừng (ETC).

Mức phí áp dụng cụ thể cho từng loại xe và giữa các đoạn (tính theo đồng):

Loại xe TP HCM - Trung Lương - QL 1 TP HCM - Trung Lương - QL 50 TP HCM - Trung Lương - Nguyễn Văn Tạo TP HCM - Trung Lương

- Phước An TP HCM - Trung Lương

- QL 51 Quốc lộ 1 - QL 50 QL 1 - Nguyễn văn Tạo Ôtô 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt 5.341 25.625 41.531 97.848 111.694 20.284 36.190 Ôtô 12-30 chỗ; xe tải 2 - dưới 4 tấn 8.012 38.438 62.296 146.772 167.540 30.427 54.285 Ôtô trên 31 chỗ, xe tải 4 - dưới 10 tấn 10.682 51.251 83.062 195.696 223.387 40.569 72.380 Xe tải 10 - dưới 18 tấn, xe container dưới 40 feet 13.353 64.064 103.827 244.620 279.234 50.711 90.475 Xe tải trên 18 tấn, xe container từ 40 feet trở lên 21.364 102.502 166.124 391.392 446.774 81.137 144.759

Mức phí áp dụng cho các đoạn khác (tính theo đồng):

Loại xe QL 1 - Phước An QL 1 - quốc lộ 51 QL 50 - Nguyễn Văn Tạo QL 50 - Phước An QL 50 - QL 51 Nguyễn Văn Tạo - Phước An Nguyễn Văn Tạo - QL 51 Phước An - QL 51 Ôtô 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt 92.507 106.353 15.905 72.223 86.068 56.317 70.163 13.846 Ôtô 12-30 chỗ; xe tải 2 - dưới 4 tấn 138.760 159.529 23.858 108.334 129.102 84.476 105.244 20.768 Ôtô trên 31 chỗ, xe tải 4 - dưới 10 tấn 185.014 212.705 31.811 144.445 172.136 112.634 140.325 27.691 Xe tải 10 - dưới 18 tấn, xe container dưới 40 feet 231.267 265.881 39.764 180.556 215.170 140.793 175.407 34.614 Xe tải trên 18 tấn, xe container trên 40 feet 370.028 425.410 63.622 288.890 344.273 225.268 280.651 55.382

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, kết đi qua Long An (cũ), TP HCM và Đồng Nai. Trước đó, hồi tháng 2, VEC đưa vào khai thác khoảng 10 km, sau đó thông xe thêm 18 km vào cuối tháng 4, nâng tổng chiều dài toàn tuyến đưa vào khai thác lên gần 30 km. Trong đó, những đoạn đã thông xe nằm ở hai đầu tuyến là Long An, phía tây TP HCM và cuối tuyến ở Đồng Nai.

Theo VEC, việc sớm tổ chức thu phí trên tuyến nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, vận hành ổn định và duy trì an toàn tài chính. Đây cũng là nguồn thu chính để đơn vị thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay ODA và duy trì hoạt động vận hành các tuyến cao tốc khác.

Ngoài ra, do tuyến đường đi qua địa hình phức tạp, nhiều công trình kỹ thuật lớn như: cầu vượt sông, hầm chui dân sinh có chi phí bảo trì, quản lý, vận hành rất cao. Không thu phí sẽ khiến VEC thiếu kinh phí để duy tu, bảo dưỡng định kỳ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khởi công vào năm 2014, cao tốc Bến Lức - Long Thành là tuyến kết nối trọng điểm giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, vai trò chiến lược trong việc kết nối đến sân bay Long Thành, các khu công nghiệp và cảng biển lớn. Dự án có tổng mức đầu tư 31.300 tỷ đồng, hiện giảm xuống còn hơn 29.500 tỷ. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

