Cao thủ màn ảnh tiễn biệt 'Tuyệt đỉnh kungfu' Lương Tiểu Long

Trung QuốcÔng Trần Huệ Mẫn, cao thủ làng phim võ thuật Hong Kong, chống gậy đến viếng đồng nghiệp Lương Tiểu Long.

Theo China Press, tài tử Trần Huệ Mẫn từ Hong Kong tới Thâm Quyến đưa tiễn nghệ sĩ. Ông cho biết hai người là anh em kết nghĩa, gắn bó trong công việc, thường trao đổi hiểu biết về võ thuật. Từ lúc hay tin Lương Tiểu Long qua đời, Trần Huệ Mẫn bần thần, cầu nguyện cho em kết nghĩa. Ông nhận xét Lương Tiểu Long "ra đòn lợi hại, trình độ cao".

Di ảnh tài tử Lương Tiểu Long. Ảnh: China Press

Ông Trần Huệ Mẫn 83 tuổi, học võ từ bé, từng lập kỷ lục khi đánh bại võ sĩ Nhật Bản Morisaki Tsuyoshi trong 35 giây. Năm 1972, Trần Huệ Mẫn đoạt quán quân giải đấu kickboxing ở Đông Nam Á. Cùng Lương Tiểu Long, ông luôn có tên trong danh sách 10 sao võ thuật mạnh nhất màn ảnh Hoa ngữ do các tạp chí điện ảnh thực hiện.

Diễn viên Bạch Bưu - đóng Quách Tĩnh trong Thần điêu đại hiệp 1995 - cũng tới nhà tang lễ chia buồn với gia đình Lương Tiểu Long. Một số diễn viên như Lâm Uy, Hoàng Hạ Huệ góp mặt ở lễ viếng.

Tài tử Trần Huệ Mẫn đưa tiễn em kết nghĩa. Ảnh: St Headline

Châu Tinh Trì - bạn diễn của ông Lương Tiểu Long trong Tuyệt đỉnh kungfu - gửi vòng hoa viếng. Theo Mtime, khi quay tác phẩm năm 2004, Châu Tinh Trì ba lần mời Lương Tiểu Long tái xuất màn ảnh, vì khi đó tài tử nghỉ đóng phim để kinh doanh, không có ý định trở lại diễn xuất.

Ông Lương Tiểu Long từng tiết lộ Châu Tinh Trì hỏi ông: "Anh có biết đánh thật không, anh có biết dùng đao không?". Bấy giờ, Lương Tiểu Long nghĩ bụng "trong làng phim, không ai dám hỏi tôi câu đó trừ Châu Tinh Trì". Lúc đó, nghệ sĩ đá chân, vặn tay Châu Tinh Trì, khiến đạo diễn quỳ xuống đất. Sau đó, ông nhận lời tham gia tác phẩm.

Tài tử võ thuật Lương Tiểu Long qua đời Video Lương Tiểu Long biểu diễn võ thuật trên trang cá nhân của ông hôm 11/1. Video: Douyin

Nghệ sĩ đột ngột qua đời hôm 14/1 vì bệnh suy tim, thọ 75 tuổi. Sau khi Lương Tiểu Long mất, đệ tử của ông đều đặn đăng video trên tài khoản Douyin của ông. Nghệ sĩ để lại những lời cuối, được đệ tử ghi lại:

"Thông cảm cho tôi vì tôi đi không một lời cáo từ. Hãy coi như tôi đến một nơi rất xa để quay phim. Tôi muốn giữ kín về cái chết của mình nên đệ tử vẫn đăng video như thường lệ. Tôi thích một chút bí ẩn. Mọi người hãy sống tốt thay cho tôi. Tình yêu luôn tồn tại, nhớ là tôi yêu mọi người".

Diễn viên Lương Tiểu Long. Ảnh: Sina

Ông học võ từ năm 15 tuổi, sau đó làm diễn viên đóng thế cảnh nguy hiểm. Đầu thập niên 1980, ông nổi danh với vai Trần Chân ở hai phim truyền hình Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp và Trần Chân.

Trong mảng điện ảnh, tài tử lưu dấu ấn với vai Hỏa Vân tà thần trong Tuyệt đỉnh kungfu của Châu Tinh Trì. Ông còn từng đóng Nhất đại tông sư, Bất nhị thần thám, Thần quyền phi long, Hoàng Phi Hồng tứ đại đệ tử. Trong lần phỏng vấn tháng 10/2025, nghệ sĩ tiết lộ có công ty sản xuất chương trình giải trí, bận rộn vì nhiều dự án.

Cảnh quyết đấu giữa Châu Tinh Trì, Lương Tiểu Long Lương Tiểu Long và Châu Tinh Trì quyết chiến trong "Tuyệt đỉnh kungfu". Video: Bilibili

Ông là một trong diễn viên võ thuật được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao khả năng thực chiến, lối diễn. Thập niên 1970, tài tử thuộc nhóm Tứ Tiểu Long có sức ảnh hưởng trên màn ảnh Hong Kong, cùng Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long. Theo Thành Long, ông Lương tinh thông tinh thông nhiều bộ môn võ thuật truyền thống, mỗi môn, Lương Tiểu Long đều thể hiện lối đánh riêng, thực sự là cao thủ kungfu.

Nghệ sĩ trải qua hai cuộc hôn nhân, vợ đầu tiên của ông là ca sĩ Lê Ái Liên, ly hôn đầu thập niên 1980, hai người có một con gái chung. Năm 1995, nghệ sĩ đi bước nữa với bà Tống Tương, kém ông 20 tuổi, vợ chồng có hai người con gồm một trai một gái.